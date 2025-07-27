الامارات | محمّلاً بـ 4 أقمار اصطناعية.. نجاح إطلاق «فيغا سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُطلق الصاروخ الأوروبي الصغير «فيغا سي» مساء أول من أمس، من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

والصاروخ محمّل بأربعة أقمار «سي أو 3 دي» الاصطناعية، سيطلقها لمصلحة شركة إيرباص للدفاع والفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء.

وصُمّمت هذه المجموعة لتوفير خريطة ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة للكرة الأرضية. وتصل صلاحيتها إلى نحو ثماني سنوات.

كما سيتم إطلاق القمر الاصطناعي مايكروكارب لمصلحة المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، وهو مصمم لرسم خرائط لمصادر ثاني أكسيد الكربون ومصارفه في مختلف أنحاء الكوكب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أريان سبايس» ديفيد كافايوليس، خلال العرض التقديمي الذي أُلقي قبل دقائق من عملية الإطلاق، إن هذه الأداة مهمة «لفهم ظاهرة الاحترار المناخي».

وسيوضع القمران الاصطناعيان في مدارين مختلفين.