الامارات | دراسة حديثة تُظهر تدني الثقة بأطباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة فورتسبورغ الألمانية ومستشفى شاريتيه في برلين، أن المرضى يُقيِّمون الأطباء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بتقييمات متدنية.

وبحسب الدراسة، صنّف المرضى الأطباء الذين يُصرِّحون باستخدامهم الذكاء الاصطناعي في عملهم، على أنهم أدنى من أقرانهم الذين لا يفعلون ذلك من حيث الكفاءة والثقة والتعاطف. ورصدت الدراسة هذه التحفظات حتى عند استخدام الذكاء الاصطناعي ليس لأغراض التشخيص أو العلاج، بل للمهام الإدارية.

وفي إطار الدراسة التي نُشرَت في دورية «جاما نيتورك أوبن»، تلقى 1276 مشاركاً بالغاً من الولايات المتحدة الأميركية إعلانات لعيادات طبية، وطُلِبَ منهم تقييم سمات مختلفة للأطباء الذين شملتهم الإعلانات.

ووفقاً لعلماء النفس، اختلفت الإعلانات عن بعضها بعضاً في جانب واحد فقط: عبارة تشير إلى أن الطبيب الذي شمله الإعلان يستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض إدارية أو تشخيصية أو علاجية. وتلقت مجموعة ضابطة الإعلان نفسه دون أي إشارة إلى الذكاء الاصطناعي.

لكن لماذا يبدو أن لدى المرضى صورة سلبية عن الأطباء الذين يستعينون بالذكاء الاصطناعي؟

يعتقد معدو الدراسة الباحث موريتتس رايس، والأستاذ فيلفريد كونده من جامعة فورتسبورغ، وفلوريان رايس من معهد المعلوماتية الطبية في مستشفى شاريتيه في برلين، أن أحد الأسباب قد يكون الخوف من أن يتبع الأطباء الذكاء الاصطناعي بصورة عمياء.

وكما هي الحال في العديد من المجالات الأخرى، يزداد دور الذكاء الاصطناعي في الطب الحديث.

ومع ذلك، يرى معدو الدراسة أن الأبحاث تُظهِر أن علاقة الثقة بين المريض والطبيب ضرورية لنجاح العلاج: «فعندما يُطلِع الأطباء مرضاهم على استخدامهم للذكاء الاصطناعي، ينبغي عليهم السعي إلى تبديد المخاوف المحتملة وإبراز الفوائد المحتملة».

وأشارت الدراسة إلى أن تولي الذكاء الاصطناعي بعض المهام الإدارية يمكن أن يسمح - على سبيل المثال - بتوفير الأطباء المزيد من الوقت لمرضاهم.

• 1276 مشاركاً طُلِبَ منهم تقييم سمات مختلفة للأطباء خلال الدراسة.