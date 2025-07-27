الامارات | تركيا: تم تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت تركيا حرارة قياسية بلغت في جنوب شرق البلاد أول من أمس 50,5 درجة مئوية، حسبما أعلنت السلطات.

وقالت وزارة البيئة التركية على موقعها الإلكتروني: «بحسب بيانات مديريتنا العامة للأرصاد الجوية، تم تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى 50,5 درجة مئوية في سيلوبي (...) في 25 يوليو».

وذكرت أن 132 محطة أرصاد جوية في أنحاء البلاد سجلت الجمعة درجات حرارة قياسية لشهر يوليو.

وتقع مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، على بعد أقل من 10 كم من الحدود العراقية والسورية.

وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49,5 درجة مئوية قد تم تسجيله في أغسطس 2023 في محافظة إسكيشهير (غرب).

وتواجه تركيا التي تشهد موجة حرّ خانقة، حرائق غابات في عدة مناطق، إحداها تستعر في محافظة قره بوك (شمال) منذ أربعة أيام، ما أجبر سكان عدة قرى على الفرار.

وقضى 10 عمال غابات ومنقذون متطوعون الأربعاء أثناء مكافحتهم حريق غابات عنيف في محافظة إسكيشهير.

وبحسب دراسة استشهد بها تقرير للأمم المتحدة في بداية يوليو، فإن 88% من أراضي تركيا معرضة لخطر التصحر.

وتشهد اليونان المجاورة موجة حر مماثلة وتكافح عدداً كبيراً من الحرائق.