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الامارات | شاب أردني لم يشرب قطرة ماء منذ 18 عامًا ( فيديو )

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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  • الامارات | شاب أردني لم يشرب قطرة ماء منذ 18 عامًا ( فيديو ) 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب أردني لم يشرب قطرة ماء منذ 18 عامًا ( فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن جدلاً واسعاً، بعد أن ظهر فيه شاب يدعى إبراهيم البراهمة، يعمل في مطعم في مدينة إربد، قال أنه لم يشرب الماء منذ نحو 18 عاما.

وفي تصريحات لموقع "سرايا" الإخباري المحلي أكد إبراهيم أن كل محاولة منه لشرب الماء كانت تنتهي بنوبات هبوط حادة في ضغط الدم، تستدعي نقله إلى المستشفى فوراً. ويضيف أنه راجع عدة أطباء في مراكز مختلفة دون أن يتمكن أحدهم من تشخيص حالته أو تقديم علاجٍ فعال، معتبراً أن هذا الغموض جزءاً من مرضه النادر.

وتساءل عديدون من ناشطي التواصل كيف يمكن لجسمٍ بشري أن يصمد بلا ماء كل هذه المدة ؟ وسط تساؤلات فيما إذا كان حديث إبراهيم يعكس حالة طبية فعلاً لم تُرصد بعد، أم أنها حالة نادرة لا علاقة لها بالطب.

واستعاد بعضهم حادثة مشابهة عام 2017 ، حين زعم رجل مصري يُدعى علي جنيش أنه لم يشرب الماء على مدار خمسين عامًا، إلا أن تقارير رجحت حينها أنه كان يستعيض عن الماء بالعصير الطازج من قصب السكر.
 

— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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