الامارات | اليابان تسجل أعلى درجة حرارة في يوليو منذ 127 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن شهر يوليو 2025 سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة في البلاد على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1898، في ظل موجات حر شديدة يؤكد العلماء ارتباطها بالتغير المناخي العالمي.

ووفقاً للوكالة، تجاوز متوسط الحرارة المعدل الطبيعي بمقدار 2.89 درجة مئوية، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو من العام الماضي، ويمثل 2025 العام الثالث على التوالي الذي يسجل فيه الأرخبيل أعلى درجات حرارة لشهر يوليو في تاريخه.

وشهدت اليابان الأربعاء الماضي حرارة قياسية وصلت إلى 41.2 درجة مئوية في منطقة هيوغو الغربية، بعد أن شهدت البلاد في يونيو أعلى درجة حرارة مسجلة لمثل هذا الشهر.

وحذرت وكالة الأرصاد من استمرار موجات الحر الشديدة خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تأتي مصحوبة بتغيرات مناخية أخرى.