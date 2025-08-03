الامارات | أصالة تنهي شارة «القيصر»: عدت لأغني للحقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهَت النجمة أصالة نصري تصوير شارة وكليب المسلسل السوري «القيصر.. لا مكان لا زمان» الذي أخرجه صفوان مصطفى نعمو.

وقالت أصالة: «هذا الصوت الذي عرفتموه يوماً حرّاً، عاد اليوم ليغني للحقيقة. شارة (القيصر) ليست مجرد غناء، بل وعدٌ لكل من ظُلم أن الحقّ سيُروى».

ويتكوّن المسلسل من 30 حلقة موزعة على 10 ثلاثيات، ويُبنى على أحداث موثّقة وشهادات من داخل المعتقلات. والعمل من تأليف مؤيد النابلسي، وشاركه في كتابة الثلاثيات: نجيب نصير، عدنان العودة، زهير الملا، ولؤي النوري. أما شارة المسلسل فمن كلمات وألحان حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد.