السعوديَّة وأندروفين الحركة الإيقاعيَّة !!

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تناقلت وسائل الإعلام العالمية ؛ أنَّ السعوديَّة لا تمشي ولا تهرول عبث ، بل هي تجري ، وأنَّها في حالة هُروب من الروتين ، وتجد نفسها في مكان من الهدوء والإنجاز ، في خطوات محسوبة ومدروسة نحو القُوَّة ، التركيز ، والتحمُّل .

القُوَّة التي تنشأ من الجري ، والتركيز الذي يحدث من التفكير ، والتحمُّل الذي يحملك على التحدي مع نفسك والآخرين ، في إشارة إلى أنَّ طريق النجاح مليء بالعقبات والتحديات ، ويحتاج إلى صبر ومواصلة الركض بشغف ، دون الالتفات إلى تلك المنغصات أو المفترات ، واعتبارها وقوداً لمواصلة الجري وتحقيق الأثر .

أصبح الكُل في المملكة العربية السعودية على عجل من أمره في كل وزارة ، هيئة ، مؤسسة ، ومركز ، يعملون بروح الفريق الواحد ، ويتنادون في كُل حين ، ويتعاضدون

عند مساس الحاجة ، إنَّهُم باختصار " إنسان طويق " الذي طوَّق الأهداف بسلسلة من الحلقات ، حلقة بحلقة ، وخطوة بخطوة ؛ حتَّى تحقيق الهدف.