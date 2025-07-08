شكرا لقرائتكم خبر «الشركات المليارية» يعلن وصول «نينجا» إلى مرحلة الشركات المليارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن «برنامج الشركات المليارية» عن وصول شركة تطبيق نينجا - إحدى الشركات المدعومة من قبل البرنامج - إلى مرحلة الشركات المليارية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج وطني يعنى بدعم نمو الشركات التقنية الواعدة وتسريع تحولها إلى كيانات مليارية، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

وأغلقت الشركة جولة تمويل استراتيجية بقيمة 254 مليون دولار، ضمن مرحلة ما قبل الطرح العام، بتقييم بلغ 1.5 مليار دولار، بقيادة الرياض المالية، ومشاركة العديد من المستثمرين المحليين.

ويعد «برنامج الشركات المليارية» أحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في قطاع التقنية، من خلال تقديم الدعم المباشر للشركات الواعدة في مجالات النمو، والدخول للأسواق، ومساعدتها على تجاوز التحديات التشغيلية والتوسع محليا وعالميا، ويعمل البرنامج على تعزيز البيئة الريادية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والممكنات، والتي تشمل التوجيه الاستراتيجي، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية، وتيسير الوصول إلى الأسواق والتوسع فيها، وذلك عبر شراكة تكاملية تجمع بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة مسك، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

وأوضح مدير عام مسك الريادة في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، أنس الشاعر، أن هذا الإنجاز النوعي الذي يجسد روح الابتكار والطموح لدى رواد الأعمال السعوديين، قائلا: نفخر في مؤسسة مسك بأن نكون شريكا فاعلا في هذه الرحلة، من خلال دعمنا المتواصل لبرامج تمكينية تحول الأفكار الواعدة إلى كيانات مؤثرة في الاقتصاد الوطني، بما يعكس إيماننا العميق بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.

ويعزز هذا الإنجاز التوجه الوطني نحو دعم الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة حاضنة لرواد الأعمال والشركات التقنية ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في رفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، ويواصل برنامج الشركات المليارية مسيرته نحو دعم وتمكين الشركات التقنية الواعدة، تمهيدا لوصولها إلى مراحل متقدمة من النمو والاستدامة.