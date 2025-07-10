شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مسلخ دواجن عشوائيًا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار الجهود المكثفة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض, لمتابعة وضبط مصادر الدواجن مجهولة المصدر التي تمت مصادرتها الفترة الماضية، باشر مكتب الوزارة بمحافظة الخرج مسلخًا غير نظامي يُستخدم لذبح وبيع الدواجن مجهولة المصدر في إحدى الهجر بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، علي محمد المنصور، أن الفرق الرقابية باشرت الموقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم ضبط المسلخ العشوائي وإيقاف أنشطته المخالفة، إضافة إلى مصادرة كميات من الدواجن مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات.

وبيّن المنصور أن الفرع تمكن خلال الفترة الماضية من ضبط أكثر من 3 مسالخ غير نظامية في عدد من المحافظات، ومصادرة أكثر من (15) طنًا من الدواجن الفاسدة أو مجهولة المصدر، ضمن حملات ميدانية مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية.

وأفاد أن عدد المخالفات المرصودة في النصف الأول من العام الجاري تجاوز (1600) مخالفة، بقيمة إجمالية قاربت مليوني ريال، ما يعكس الجدية والصرامة في تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش.

وأكد المنصور أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على الأسواق والمنشآت المعنية بتداول المنتجات الحيوانية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مواقع مخالفة عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يسهم في حماية الصحة العامة وضمان تداول غذاء آمن وسليم.