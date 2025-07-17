شكرا لقرائتكم خبر المربع الجديد يطلق حملة «حيّا المربع» لوجهة مبتكرة بجذور تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة تطوير المربع الجديد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - حملتها التوعية الجديدة بعنوان «حيّا المربع» في خطوة تعكس العمق التاريخي والبُعد المستقبلي للعاصمة الرياض؛ بهدف إعادة إحياء الارتباط الثقافي والمعنوي بين حي المربع التاريخي والمربع الجديد، الوجهة المستقبلية الحديثة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المربع مايكل دايك، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز الربط بين حي وقصر المربع ووجهة المربع الجديد، حيث إن حي المربع ليس مجرد موقع تاريخي، بل منبع للإلهام الذي يشكل الحاضر، إضافة إلى أن المربع الجديد هو امتداد حي لقيم ورؤى وتفاصيل ولدت في الماضي.

وأشار إلى أن حي وقصر المربع شهد مراحل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الرياض آنذاك، والمربع الجديد يحذو حذوه من خلال التطور والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ليبقى المربع الجديد رمزا للتطلع المستمر نحو مستقبل مزدهر يسهم في تقدم المملكة وتوسعها.

الجدير بالذكر أنه قد شيد قصر المربع بأمر من الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، مما جعل منه أحد أبرز وأهم الوجهات في تاريخ السعودية؛ إذ يتمثل موقعه الاستراتيجي بصفته دليلا على رؤية وإصرار مؤسسيه، وبداية العصر الحديث في المملكة، وفي 2023 أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد - حفظه الله -، عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.