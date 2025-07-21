"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة

- 1/2
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من رياحٍ نشطة على منطقة الباحة
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من رياحٍ نشطة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ ساعة، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق وبني حسن والقرى والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.
