شكرا لقرائتكم خبر عن 29 شرطًا لترخيص العيادات والمستشفيات.. "البيئة" تُحدّث دليل المنشآت البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة ”استطلاع" مشروعًا لتحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية في المملكة، بهدف تنظيم ممارسة المهن البيطرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للثروة الحيوانية.

ويحل الدليل الجديد محل الدليل السابق الصادر بتاريخ 2 يوليو 2023، ويُعد مرجعًا تنظيميًا يوضح الاشتراطات الفنية والتشغيلية اللازمة، كما يخدم المختصين والمهتمين في مجال الطب البيطري ويوفر إطارًا متكاملًا لمزاولة المهنة داخل المنشآت البيطرية أو خارجها. 3 فئات رئيسية للمنشآت البيطرية اعتمدت الوزارة تصنيفًا محدثًا للمنشآت البيطرية يشمل 3 فئات رئيسية هي: المنشآت العلاجية، والمنشآت التشخيصية، والمنشآت المساندة.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق التكامل بين الخدمات البيطرية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل نوع من المنشآت.

تشمل المنشآت العلاجية العيادات والمستشفيات البيطرية، حيث تُمنح التراخيص للعيادات لتقديم خدمات المعاينة والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية الوقائية ومباشرة الولادات، سواء كانت منشآت ثابتة أو متنقلة.

وتضم العيادات البيطرية الثابتة فئات متعددة منها العيادات الأولية والتخصصية والشاملة، بالإضافة إلى العيادات المتخصصة في الحيوانات الأليفة والطيور الداجنة والصقور، وفي المقابل، تقدم العيادات المتنقلة ذات الخدمات في مواقع غير ثابتة لتلبية احتياجات المناطق المختلفة.

أما المستشفيات البيطرية فهي مخصصة للحالات المتقدمة، وتتيح مجموعة واسعة من الخدمات تشمل المعاينة والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي، إضافة إلى إيواء الحيوانات تحت المراقبة البيطرية لفترات محددة، وتنقسم المستشفيات إلى مستشفيات شاملة وأخرى متخصصة بالحيوانات مثل الإبل والخيول والحيوانات الأليفة والطيور. مختبرات بيطرية متطورة في إطار المنشآت التشخيصية، حددت الوزارة نوعية المختبرات البيطرية التي تؤدي دورًا أساسيًا في دعم الإجراءات العلاجية والوقائية. وتُرخص المختبرات البيطرية لإجراء التحاليل المخبرية على مختلف فصائل الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف المرتبطة بها.

وتضم هذه المنشآت مختبرات ثابتة تعمل في مواقع محددة، ومختبرات متنقلة مزودة بكافة التجهيزات المخبرية لتقديم الخدمة في الميدان، بشرط أن تكون مرتبطة بمختبر ثابت مرخص.

يشمل التصنيف مختبرات بيطرية ملحقة بمشروعات الثروة الحيوانية أو منشآت بيطرية قائمة، وتعمل ضمن منظومة متكاملة للفحص والتشخيص. بنية مساندة متكاملة لخدمة المنظومة البيطرية يشمل التصنيف أيضًا المنشآت البيطرية المساندة التي تقدم خدمات داعمة ومتكاملة للقطاع. وتضم هذه الفئة منشآت أساسية مثل المحاجر البيطرية، التي تُعنى بحجر الحيوانات المستوردة أو المحلية حسب التوجيهات الفنية، والصيدليات البيطرية المرخصة التي تبيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة ضمن ضوابط محددة.

تشمل هذه المنشآت مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والتي تقدم خدمات التحسين الوراثي والرعاية التناسلية، إلى جانب مستودعات المستلزمات الحيوانية التي تختص بتخزين الأدوات الخاصة بتغذية وإيواء الحيوانات.

وتشمل أيضًا مكاتب الاستشارات البيطرية التي تقدم المشورة العلمية المتخصصة، ومحلات رعاية الحيوانات التي توفر خدمات غير طبية كالعناية والنظافة.

ويدخل ضمن هذه الفئة مراكز تدريب الحيوانات على أداء المهام الأمنية والإنقاذ والصيد والعروض والسباقات، وكذلك مرابط الخيول التي توفر أماكن للراحة والتدريب والعناية المتخصصة، إلى جانب مراكز الصقور والطيور الجارحة التي تقدم رعاية طبية وغذائية متخصصة. ضوابط مشددة للترخيص والتنظيم ألزم الدليل الجديد المنشآت البيطرية الخاصة بجملة من الاشتراطات التنظيمية التي تضمن جودة الخدمات والامتثال الفني.

وشملت الاشتراطات تحديد هوية المالك والمدير المسؤول عن كل منشأة، والحصول على موافقة الجهات المختصة قبل الترخيص، والالتزام بالإبلاغ الفوري خلال 24 ساعة عند الاشتباه بأي مرض معدٍ أو وبائي، وأوجب الدليل تزويد الجهة المختصة بتقارير طبية عن الحالات المرضية المشتبه بها.

ومنعت الوزارة بيع الحيوانات أو المستحضرات البيطرية في العيادات والمستشفيات، باستثناء الحالات المرخصة رسميًا ضمن صيدلية بيطرية أو مركز رعاية أولية.

وشملت الاشتراطات ضرورة التزام الطواقم البيطرية بالزي الرسمي، وعدم إرسال أي عينات للخارج أو إجراء تجارب دون موافقة الوزارة، وأكدت على ضرورة عرض التراخيص في مكان بارز، وتطبيق ذات الأحكام على فروع المنشآت الخاصة. معايير إنشاء دقيقة للمنشآت وضعت الوزارة شروطًا إنشائية دقيقة يجب توافرها في مباني المنشآت البيطرية، منها أن تكون المنشأة خارج المناطق السكنية وعلى شارع تجاري، وتبعد 50 مترًا على الأقل عن أقرب مدرسة أو مسجد.

ويشترط أن تكون المباني مجهزة بالتهوية والإضاءة المناسبة، ومزودة بمصادر مياه وصرف صحي، وأن تحتوي على معدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

نص الدليل على ضرورة توفر ثلاجات لحفظ الأدوية وفق درجات حرارة محددة، وتخصيص أماكن انتظار للزوار، ومرافق خدمية، ولوحات إرشادية توضح الأقسام والمواعيد.

وتلتزم المنشأة بتوثيق كافة البيانات في سجلات تشمل بيانات المراجعين، الحالات المرضية، التحصينات، استخدام المضادات الحيوية، الحيوانات النافقة، والنتائج المخبرية، ويجوز للوزارة تعديل أو تحديث أي من هذه الاشتراطات بحسب ما تراه مناسبًا. آلية واضحة للترخيص والتجديد الدوري أكدت الوزارة أن الترخيص لأي منشأة بيطرية خاصة لا يتم إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

ويمنح الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد، مع ضرورة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بمدة لا تقل عن 60 يومًا، شددت ”الوزارة" على ضرورة أن تكون المواد والإنشاءات المستخدمة سهلة التنظيف والتطهير، وأن تُعرض التراخيص بوضوح داخل المنشأة. اشتراطات تفصيلية للصيدليات البيطرية حدد الدليل اشتراطات خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية، من بينها أن تكون في الدور الأرضي وعلى شارع عام، وألا تقل المساحة عن 25 مترًا مربعًا، مع توفر تهوية مناسبة، ونظام تبريد لا تتجاوز حرارته 24 درجة مئوية على مدار اليوم. كما أُلزم أصحاب الصيدليات بتوفير ثلاجات خاصة لحفظ اللقاحات، وخزائن محكمة للأدوية السامة والمخدرة، بالإضافة إلى أدوات الوقاية والحماية والسلامة.

ويُشترط أن تكون واجهة الصيدلية زجاجية واضحة وتحمل اسمها باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها بالإنجليزية.

ويُمنع إجراء أي عمليات علاجية أو جراحية للحيوانات داخل الصيدلية، ويُحظر بيع أي مواد أو أدوية غير مسجلة أو مجهولة المصدر. خدمات متنعوة بالعيادات البيطرية الأولية يسمح للعيادات البيطرية الأولية بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات للحيوانات المجترة الصغيرة والحيوانات الأليفة، وتشمل خدمات الكشف والعلاج والوقاية، وإجراء الفحوصات المخبرية السريعة، والعمليات الصغرى والكبرى، والفحوصات بالأشعة، وخدمات الحجر والتنويم والمتابعة، إضافة إلى خدمات الفندقة والعلاج الطبيعي، والعناية بالأسنان، والتدريب، والتأهيل الصحي.

وتُجهز هذه العيادات بمرافق كاملة تشمل غرف عمليات، وثلاجات مرخصة لحفظ الأدوية الحساسة للحرارة، وغرف للعزل، وأماكن لإيواء الحيوانات، وأدوات لإطفاء الحرائق، إلى جانب مختبرات تحليلية وغرف لاستراحة الطواقم الطبية ومستودعات للأعلاف والمستلزمات.