شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الأعلى.. بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 42 32 30 صحو المدينة المنورة 42 31 25 رياح نشطة الرياض 45 30 15 صحو جدة 40 29 85 عوالق الدمام 46 31 80 عوالق أبها 30 19 45 غائم جزئى / رياح نشطة تبوك 40 26 35 صحو بريدة 44 28 20 صحو حائل 40 26 20 صحو الباحة 28 20 30 رياح نشطة عرعر 43 28 25 صحو سكاكا 41 26 25 صحو جازان 38 32 70 رياح نشطة / أتربة مثارة نجران 40 28 35 غائم / أتربة مثارة الخرج 46 31 15 صحو المجمعة 42 26 15 صحو وادي الدواسر 46 29 15 رياح نشطة / أتربة مثارة الدوادمي 42 26 15 صحو شرورة 45 28 20 رياح نشطة / أتربة مثارة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية طريف 40 23 45 صحو الطائف 32 22 25 رياح نشطة القنفذة 39 28 75 رياح نشطة / أتربة مثارة ينبع 39 27 80 عوالق العلا 42 29 25 رياح نشطة الأحساء 48 33 30 صحو حفر الباطن 47 32 15 صحو بيشة 41 27 25 رياح نشطة / أتربة مثارة الوجه 35 26 75 صحو رفحاء 44 28 20 صحو القريات 41 22 45 صحو السودة 22 14 45 غائم جزئى / رياح نشطة روضة التنهات 46 31 15 صحو صحراء الدهناء 46 31 15 صحو الصمان 46 31 15 صحو

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ونسب الرطوبة المتوقعة، اليوم السبت، على مدن المملكة.وتصدرت الأحساء قائمة الأعلى حرارة بـ48 درجة، تلتها حفر الباطن 47 والدمام 46، فيما سجلت العاصمة الرياض 45 ومكة والمدينة 42 مئوية.وجاءت درجات الحرارة كالتالي: