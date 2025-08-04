أخبار من السعودية.. «هدف»: 49 ألف مستفيد من برامج دعم ذوي الإعاقة خلال 12 شهر

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:47 صباحاً كتب شريف احمد - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ عن استفادة 49,532 شخصًا من ذوي الإعاقة من حزمة خدماته ومنتجاته المبتكرة خلال العام 2024، في إنجاز يهدف إلى تمكينهم في سوق العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

وأوضح الصندوق أن جهوده تركزت على تقديم حلول عملية ومؤثرة تلامس حياة المستفيدين بشكل مباشر، حيث أتاح لهم منتجًا فريدًا لدعم النقل يغطي نسبة 80% من تكاليف التنقل من وإلى مقر العمل عبر تطبيقات النقل المعتمدة.





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واستثنى الصندوق هذه الفئة من شرط المدة القصوى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية بشرط ألا يزيد عن 36 شهراً خلال الخمس سنوات الماضية، ليفتح الباب أمام استمرارية أوسع في سوق العمل.

وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى أنه عمل على تطوير البنية التحتية للتدريب الرقمي لضمان الشمولية، حيث قام بمواءمة أكثر من 50 دورة تدريبية إلكترونية لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تزويدها بالترجمة الإرشادية وتقنيات القارئ الصوتي، مما يمنحهم فرصًا متكافئة لتطوير مهاراتهم.

وأكد الصندوق أن العام الماضي شهد إطلاق مسار متخصص للإرشاد المهني صُمم خصيصًا لرفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة. وتعزيزًا لفرصهم الوظيفية، قدّم الصندوق حافزًا إضافيًا للمنشآت بنسبة دعم تبلغ 10% زيادة عن الدعم الأساسي عند توظيف هذه الكفاءات الوطنية.



تطوير كامل للبرنامج



ولم تقتصر المبادرات على الدعم العام، بل امتدت لتشمل برامج متخصصة، مثل برنامج دعم موظفي القطاع الخاص من مرضى الفشل الكلوي، الذي يغطي تكاليف أيام الغياب اللازمة لجلسات التنقية الدموية.

وأفاد الصندوق بأنه تم تطوير هذا البرنامج بالكامل عبر تكامل تقني مع وزارة الصحة، مما أدى إلى أتمتة جميع إجراءاته بكفاءة عالية.

وشدد الصندوق على التزامه بتسهيل الوصول إلى الفرص الوظيفية، حيث تم توفير كافة الترتيبات اللازمة في ملتقيات التوظيف، بما في ذلك الترجمة الإرشادية وتجهيز مسارات سهلة الوصول، بالإضافة إلى تخصيص موظفين مؤهلين لتقديم الدعم الفوري للزوار من ذوي الإعاقة، مما يضمن تجربة متكاملة وداعمة لهم.