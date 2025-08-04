أخبار من السعودية.. اختبارات ومراجعة أسبوعية.. "التعليم" تحدد آلية معالجة فجوة التعلم - عاجل

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الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:32 مساءً كتب شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن خطة تربوية لمعالجة فجوة التعلم بين الطلاب، تعتمد على مراجعة دورية شاملة، تشمل تقويمًا أسبوعيًا واختبارات ختامية لكل وحدة دراسية، بهدف ضمان تحقيق نواتج التعلم وتقليص الفروقات التعليمية داخل الصفوف.
وأوضحت الإدارة العامة للإشراف التربوي، أن فجوة التدريس تُشير إلى الفارق بين ما يُقدمه المعلم داخل الصف، وما يستوعبه الطالب فعليًا، مؤكدة أن استمرار هذه الفجوة دون تدخل تربوي ممنهج يُضعف العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
وأوضحت الإدارة العامة للإشراف التربوي، أن فجوة التدريس تُشير إلى الفارق بين ما يُقدمه المعلم داخل الصف، وما يستوعبه الطالب فعليًا، مؤكدة أن استمرار هذه الفجوة دون تدخل تربوي ممنهج يُضعف العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
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وبيّنت الوزارة أن معالجة هذه الفجوة تتطلب فحصًا مستمرًا للتعلم، يتم تنفيذه خلال الحصص الدراسية وبعدها، من خلال أدوات متنوعة تشمل المراجعة الأسبوعية، والتقويم الشهري، بالإضافة إلى اختبارات نهاية الفصول والوحدات المعتمدة في المناهج الدراسية.
وأكدت الوزارة أن سد فجوة التعلم لا يتم فقط عبر الاختبارات، بل من خلال بناء ثقافة صفية إيجابية تدفع الطلاب نحو التعلم النشط، وتشجع المعلمين على تنويع أساليب وطرق التدريس بما يتناسب مع طبيعة الدرس واحتياجات المتعلمين.
واعتبرت الوزارة أن جودة ممارسات المعلم في الصف هي العامل الحاسم في تقليص الفجوة، موضحة أن 85% من زمن اليوم الدراسي مخصص فعليًا للحصص التعليمية، مما يُحتّم على المعلمين التخطيط الفعّال للدروس، والاعتماد على استراتيجيات تفاعلية تعزز الفهم العميق للمحتوى.
وشددت الوزارة على أهمية تشكيل فرق تطوير مهنية داخل المدارس، يقودها معلمون مرخصون بدرجة ”خبير“ أو ”متقدم“، لتنفيذ ورش تدريس مصغّرة وتبادل الزيارات الصفية، ضمن جداول زمنية محددة، في خطوة لرفع كفاءة الأداء داخل الصف الدراسي، ودعم التحول نحو ممارسات تعليمية أكثر فاعلية.