أخبار من السعودية.. اختبارات ومراجعة أسبوعية.. "التعليم" تحدد آلية معالجة فجوة التعلم - عاجل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:32 مساءً كتب شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن خطة تربوية لمعالجة فجوة التعلم بين الطلاب، تعتمد على مراجعة دورية شاملة، تشمل تقويمًا أسبوعيًا واختبارات ختامية لكل وحدة دراسية، بهدف ضمان تحقيق نواتج التعلم وتقليص الفروقات التعليمية داخل الصفوف.

وأوضحت الإدارة العامة للإشراف التربوي، أن فجوة التدريس تُشير إلى الفارق بين ما يُقدمه المعلم داخل الصف، وما يستوعبه الطالب فعليًا، مؤكدة أن استمرار هذه الفجوة دون تدخل تربوي ممنهج يُضعف العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.





أخبار متعلقة