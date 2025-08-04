أخبار من السعودية.. 26 ورشة في 11 منطقة.. "البيئة" تطلق برنامجًا لتمكين القطاع غير الربحي



وتوزعت ورش ”البيئة“ على النحو التالي: 8 ورش في منطقة الرياض، و8 في الشرقية ومكة المكرمة، و4 ورش في المدينة المنورة وعسير، إلى جانب 6 ورش تقام في مناطق تبوك، القصيم، جازان، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وذلك لضمان شمولية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من منظمات القطاع غير الربحي. الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التمكين لمنظمات القطاع غير الربحي، عبر تنظيم 26 ورشة عمل متخصصة في 11 منطقة مختلفة من مناطق المملكة، بهدف رفع كفاءة الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها التنموي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وتوزعت ورش ”البيئة“ على النحو التالي: 8 ورش في منطقة الرياض، و8 في الشرقية ومكة المكرمة، و4 ورش في المدينة المنورة وعسير، إلى جانب 6 ورش تقام في مناطق تبوك، القصيم، جازان، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وذلك لضمان شمولية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من منظمات القطاع غير الربحي.





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وتتناول الورش مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمثل احتياجات فعلية للمنظمات، من أبرزها: تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وبناء الشراكات والتسويق للمنظمات، والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى موضوعات الحوكمة، الاستدامة المالية، وتفعيل التطوع الاحترافي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعزيز المهارات المؤسسية والتنظيمية للعاملين في القطاع، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي أكبر واستدامة في العمل غير الربحي.

ودعت الوزارة جميع المهتمين للتسجيل عبر الرابط من هنا

وللاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم الموحد 939.