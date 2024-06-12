الامارات | 100 مليون يورو من النصر السعودي لضم صخرة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نادي النصر السعودي مهتم جداً بالتعاقد مع صخرة دفاع ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن النادي السعودي عرض 100 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر من ريال مدريد.

وقالت: "يريد النصر قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديغر، الذي لعب أكثر من 4000 دقيقة مع ريال مدريد ويعتبر أحد ركائز دفاع أنشيلوتي".

ونقلت عن برنامج التشيرينغيتو أن النادي الذي يضم في صفوفه كريستيانو رونالدو وساديو ماني، قدم عرضاً بقيمة 100 مليون لمدة للتعاقد مع المدافع الألماني لمدة 4 مواسم.

وقالت: "يبلغ روديغر (31 عاماً) وهو في ذروة مسيرته، وأمامه فرصة لمواصلة المنافسة على الألقاب مع ريال مدريد. غير أن المبلغ الكبير من المال المقدم من الدوري السعودي يمكن أن يغري الألماني ويغير خططه المستقبلية".