الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | 100 مليون يورو من النصر السعودي لضم صخرة ريال مدريد

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | 100 مليون يورو من النصر السعودي لضم صخرة ريال مدريد 1/2
  • الامارات | 100 مليون يورو من النصر السعودي لضم صخرة ريال مدريد 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون يورو من النصر السعودي لضم صخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نادي النصر السعودي مهتم جداً بالتعاقد مع صخرة دفاع ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة أن النادي السعودي عرض 100 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر من ريال مدريد.

وقالت: "يريد النصر قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديغر، الذي لعب أكثر من 4000 دقيقة مع ريال مدريد ويعتبر أحد ركائز دفاع أنشيلوتي".

ونقلت عن برنامج التشيرينغيتو أن النادي الذي يضم في صفوفه وساديو ماني، قدم عرضاً بقيمة 100 مليون لمدة للتعاقد مع المدافع الألماني لمدة 4 مواسم.

وقالت: "يبلغ روديغر (31 عاماً) وهو في ذروة مسيرته، وأمامه فرصة لمواصلة المنافسة على الألقاب مع ريال مدريد. غير أن المبلغ الكبير من المال المقدم من الدوري السعودي يمكن أن يغري الألماني ويغير خططه المستقبلية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا