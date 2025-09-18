شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يُثبت سعر الفائدة عند أدنى مستوى منذ 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح

•الدولار الأمريكي يواصل التعافي من مستويات منخفضة

•الاحتياطي الفيدرالي يتبني نهجًا حذرًا بشأن التيسير النقدي



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة ضغط تعافي مستويات الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



تماشيًا مع التوقعات، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% كأدنى مستوى منذ أواخر 2022 ،وتبني جيروم باول نهجًا حذرًا بشأن المزيد من التخفيف النقدي فى المستقبل القريب.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى (3,634.09 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,659.54$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 3,662,40$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.8%،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات مستوى تاريخي جديد عند 3,707.65 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.4% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف عند 96.22 نقطة، عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،يأتي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، بعد خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام الاجتماع السادس للسياسة النقدية لعام 2025، وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.25%، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2022، وذلك بعد خمسة اجتماعات متتالية من تثبيت الفائدة.



جاء قرار الخفض بنحو 25 نقطة أساس بموافقة غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، باستثناء عضو واحد هو ستيفن ميران الذي فضّل خفض بنحو 50 نقطة أساس.ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه خلال عام 2025، والأول أيضًا منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة.



أشار الاحتياطي الفيدرالي في تحديث بيان السياسة النقدية إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، مع مراجعات هبوطية لبيانات التوظيف السابقة، ما يعكس تراجع الزخم وارتفاع المخاطر في سوق العمل.



وقال الاحتياطي الفيدرالي :رغم تباطؤ الاقتصاد ،لا يزال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب تزيد من الضغوط على الأسعار.



التوقعات الاقتصادية

تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-



•النمو الاقتصادي :رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من معدل 1.4% إلى معدل 1.6% ،وخلال 2026 من معدل 1.6% إلى معدل 1.8% ،وخلال 2027 من معدل 1.8% إلى معدل 1.9%.



•التضخم الإجمالي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي المتوقع خلال العام الجاري عند 3.0% بنفس توقعات يونيو ،ورفع معدل التضخم الإجمالي خلال 2026 من 2.4% إلى 2.6% ،وأبقي معدل التضخم الإجمالي خلال 2027 عند 2.1%.



•التضخم الأساسي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري عند معدل 3.1% بنفس توقعات يونيو ،ورفع التضخم الأساسي خلال 2026 من 2.4% من 2.6% ،وأبقي معدل التضخم الأساسي خلال 2027 عند 2.1%.



•سعر الفائدة المستهدف:خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري من 4.0% إلى 3.75%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 من 3.5% إلى 3.25%،و خفض سعر الفائدة المستهدف خلال 2027 من 3.25% إلى 3.0%.



جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: إن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس بدرجة كبيرة تراجع وتيرة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعد إشارة إلى فتور الزخم الاقتصادي الداخلي.



أوضح باول: أن التأثير التضخمي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد يكون قصير الأجل في السيناريو الأساسي للفيدرالي، لكنه لم يستبعد أن يؤدي استمرار السياسات التجارية المشددة إلى ضغوط أطول أمدًا.



اعترف باول بأنه لم يعد بوسعه القول إن سوق العمل لا يزال قويًا، مشيرًا إلى التباطؤ الملحوظ في التوظيف والمراجعات السلبية الأخيرة لبيانات سوق العمل.



وأضاف باول: أنه لا يرى ضرورة للتحرك السريع بخفض إضافي للفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية والتطورات في التضخم والنمو.



وعن عملية التصويت على قرار الاحتياطي خفض الفائدة 25 نقطة أساس، قال باول: لم يكن هناك دعم واسع داخل المجلس اليوم لخفض الفائدة 50 نقطة أساس.



الفائدة الأمريكية

•يُشير متوسط توقعات الفيدرالي إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025.

•يُظهر متوسط توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن البنك يتجه إلى تنفيذ خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2025، مع خفض مماثل متوقع في عام 2026.



•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 100% إلى 87%،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 3% إلى 1% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 0% إلى 13%.



توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل في شركة الأبحاث الكمية للسلع "بيتر فرتيغ": هناك قدر من خيبة الأمل انعكس على أسعار الذهب، لأن السوق كان يتوقع أن تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لاحتفاظ الذهب بشكل أكبر مما قرره الفيدرالي.



•توقع بنك أستراليا ونيوزيلندا (ANZ) في مذكرة صدرت يوم الخميس أن يسجّل الذهب أداءً متفوقًا في المراحل الأولى من دورة خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن "الطلب على الأصول الآمنة" وسط المشهد الجيوسياسي المعقد، سيُعزز على الأرجح إقبال المستثمرين على الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت أمس الأربعاء بنحو 4.29 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 975.66 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-09-2025