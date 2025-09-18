عبد العزيز المسلم يبارك لابنه عبد الله على قدوم مولوده الجديد بهذه العبارات

آخر أعمال عبد العزيز المسلم

عبد العزيز المسلم في سطور

جوائز وتكريم

جائزة أفضل مخرج مسرحي في المهرجان الكويتي المسرحي.

جائزة أفضل مخرج مسرحي.

جائزة أفضل ممثل دور أول.

جائزة أفضل ديكور مسرحي.

جائزة أفضل تقنيات مسرحية، وذلك عن مسرحية "البيت المسكون 2" ضمن مسابقة العروض المسرحية.

الجائزة البرونزية عن "من قصص القرآن"، وحصل على جائزة المهرجان الفضية عن "صامدون يا قدس".

الجائزة الذهبية عن مسلسل "الفطير المقدس" بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.

الجائزة الذهبية عن مسلسل "الشجرة" في مهرجان الخليج التاسع للإذاعة والتلفزيون.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - بطريقته الخاصة بارك الفنان عبد العزيز المسلم لابنه الفنان عبد الله المسلم على قدوم مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم "عبد العزيز"، وشارك متابعيه صورة لحفيدته "منيرة" وهي تحمل شقيقها المولود الجديد "عبد العزيز"، وعلق وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله اليوم بحفيدنا الغالي عبد العزيز، جعله الله قرة عينٍ لوالديه، مباركاً في عمره، نافعاً لدينه ووطنه. نسأل الله أن يبارك فيه ويجعله من أهل الصلاح والتقوى"، واختتم وكتب: "مبروك أبو عبد العزيز".وتفاعل معه ابنه الفنان عبد الله المسلم وكتب: "الله يبارك فيك ويحفظك".فيما كتب له الفنان طارق العلي له مهنئاً: "مبروك سميك"، وكتبت الفنانة سناء بكر يونس: "بارك الله فيه وجعله من الأبناء البارين بإذن الله. ألف مبروك"، أما الفنانة فاطمة الطباخ فكتبت: "ربنا يجعله من الذرية الصالحة ويتربى بعزكم. الله يسعدكم"، وكتبت الفنانة إيمان القصيبي: "ما شاء الله تبارك الرحمن. مبروك. يتربى بعزكم".وكان آخر أعمال المخرج والمؤلف والفنان عبد العزيز المسلم مسرحية "الطقَّاقة نورة: عرس الجن" من تأليف الكاتب المسرحي الدكتور عبد العزيز المسلم، ومن بطولة: هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، منى دشتي، علي القريشي، صالح البحير، أحمد إياد، خالد العبيد، وفرقة السلام الاستعراضية.وكذلك مسلسل "قبل وبعد" هو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين أبل، ومن تأليف عبد العزيز المسلم ومن بطولة: الفنان عبد العزيز المسلم، زهرة الخرجي، أحمد العونان، عبد الله السلمان، مرام البلوشي، أنوار السبيعي، ريم النجم.ومسرحية الرعب الفكاهية "ساحرة الشمال"، إﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المسلم، وصياغة فنية سامي العلي، ومن بطولة: الفنان عبد العزيز المسلم، باسمة حمادة، فتات سلطان، حسن إبراهيم، مي البلوشي، عبد الله المسلم، أحمدالتمار، علي العلي، شيماء قنبر، إيمان قنبر، طارق الحارثي، علي القريشي، سعيد السعدون.الفنان والمخرج والمؤلف عبد العزيز المسلم تتلمذ على يد والده المؤلف عبد الله المسلم، وبدأ مشواره الفني منذ الطفولة، حيث دخل عالم الفن في سن صغيرة، ولكن أعلن الاعتزال وعاد مجدداً بعد أن أصبح شاباً، حاصل على ماجستير في فلسفة التمثيل والإخراج المسرحي، عمل مديراً للدراما في وزارة الإعلام ومديراً عاماً للإنتاج بالإنابة الإذاعة الكويت، ومراقباً في مكتب وكيل وزراة الإعلام، ويعمل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة مسرح السلام للإنتاج الإعلامي، ويُعتبر من مؤسسي مسرح الشباب في الكويت، ومؤسس المسرح الأدرناليني المعروف باسم مسرح الرعب.شارك بعدد من الأعمال المسرحية، وكذلك الدرامية، منها: مسلسل "الطماعون"، "بيت الوالد"، "فريج صويلح"، "عتيج الصوف"، الأصيل"، "مسك وعنبر"، "نور عيني"، "البيت المسكون"، "العضيد"، "الثمن"، "إنت عمري"، "الليوان"، "اللي ماله أول".وعدد من المسرحيات كانت منها مسرحيات: "فري كويت"، "عاصفة الصحراء"، "عبيد في التجنيد"، "هالو كايرو"، "خمسة وخميسة"، "مصاص الدماء"، "زمن دراكولا"، "سوق شرق"، "البيت المسكون "، "صفارة إنذار"، "أبيض وأسود"، "صرخة الرعب"، "عودة فرعون"، "ينانوة الفريج "، "الحاسة السادسة"، "مصاص الدماء "، "الإنس والجن"، "مثلث برمودا"، "عايلة فن رن"، "نص الليل"، "البيت المسكون3 "، "جنوب أفريقيا"، "خطوات الشيطان"، "المهمة الصعبة"، "الطابق الثاني"، "السحر الأسود"، "ساحرة الشمال"كما حصل عبد العزيز المسلم على عدد من الجوائز والتكريمات كان منها:



