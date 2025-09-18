زفاف سيلينا غوميز إلى بيني بلانكو: الفخامة والنّجوم عنوان الحدث… اقرأ التفاصيل

تستعد سيلينا غوميز وبيني بلانكو لعقد قرانهما رسميًّا في السّابع والعشرين من أيلول/سبتمبر بمدينة سانتا باربرا، في أجواء تعد بالكثير من السّحر على الطريقة الهوليووديّة.

الفنّانة البالغة من العمر (ثلاثة وثلاثين عامًا) وخطيبها الفائز بجائزة الغرامي (سبعة وثلاثين عامًا)، كانا قد أعلنا خطوبتهما في كانون الأوّل الماضي، واختارا فندق “إل إنكانتو” الفاخر ليحتضن احتفال زفافها. هذا المنتجع ذو الطّابع الاستعماريّ الإسبانيّ المعروف بإطلالاته البانوراميّة، تصل تكلفة الإقامة فيه إلى ٣٥٠٠ دولار لليلة الواحدة، وسيُغلق بالكامل أمام الجمهور في عطلة نهاية أيلول ليكون حصريًّا للعروسَين وضيوفهما المقرّبين.

وبحسب مصادر مقربة، سيتِمّ نقل الضّيوف إلى مكان الحفل السّرّيّ دون إبلاغهم بالموقع مسبقًا، لإضفاء عنصر المفاجأة حتّى على الأصدقاء الأكثر قربًا مثل تايلور سويفت ونيكولا بيلتز بيكهام، أو شركاء بيني في مشاريعه الموسيقيّة مثل إد شيران وماتي ماثيسون.

التّحضيرات سبقتها حفلات خاصّة كشفت لمحة من الأجواء: فقد احتفلت سيلينا في آب/أغسطس بوداع العزوبيّة في المكسيك على متن يخت فاخر، ارتدت خلاله فستان سباحة أبيض مع طرحة عروس، فيما أقام بيني حفله في لاس فيغاس داخل فيلا فاخرة بكلفة خمسة وعشرين ألف دولار لليلة برفقة أصدقائه، بينهم الفنّان ليل ديكي.

ولم تخلُ الأجواء من الدّعابة، إذ مازحت سيلينا خلال ظهورها في برنامج جيمي فالون بأنّ زميلها في مسلسل Only Murders in the Building الممثّل مارتن شورت سيكون

حامل الخاتم يوم الزّفاف، من دون أن تؤكّد ما إذا كان ذلك صحيحًا أم مجرّد طرفة.

النّجمان أضافا المزيد من الحماسة بظهورهما المشترك على السّجّادة الحمراء في حفل إيمي ٢٠٢٥ إذ خطفا الأنظار بانسجامهما وحضورهما المميّز، ليقدما لمحة عمّا سيكون واحدًا من أكثر حفلات الزّفاف خصوصيّة وبريقًا هذا العام.

ورغم أنّ المعجبين لن يكونوا على مقاعد الصّفوف الأولى، فالمؤشرات كلّها تدل على أنّ زفاف سيلينا غوميز إلى بيني بلانكو سيكون من أكثر الأحداث رومنسيّة وتفرّدًا في عام ٢٠٢٥.