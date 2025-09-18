فعاليات وعروض تعكس الهوية الوطنية في اليوم الوطني من قبل أمانة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، روزنامة فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95، تحت شعار ” عزنا بطبعنا “، بهدف تنظيم احتفالات وطنية تعكس الهوية الوطنية وتعزز قيم الانتماء والفخر بالوطن.

مدير عام العلاقات العامة رئيس لجنة الفعاليات والمناسبات بالأمانة، الأستاذ فالح بن راجس الدوسري، أوضح أن الروزنامة تضم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية التي ستقام في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

تشمل الفعاليات العرضة السعودية، العروض الكرنفالية، سباقات الأطفال، الألعاب النارية، العروض المسرحية والتفاعلية، والمسرحيات الغنائية، إلى جانب أركان للأطفال وتوزيعات للزوار.

وتم توزيع هذه الفعاليات على عدة مواقع رئيسية، منها حديقة الميادين بإسكان الدمام وميدان العرضة وساحة الشموع والكورنيش، وستتضمن فعاليات متنوعة مثل ألعاب نارية ومسيرة اللنجات والطيران الشراعي والماراثون وفلاي بورد.

وستُقام الفعاليات بين يومي 23 و24 سبتمبر 2025م، ضمن برامج تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي والزوار في الاحتفاء باليوم الوطني بطريقة ممتعة وتعليمية.

أهالي المنطقة وزوارها مدعوون للمشاركة في هذه الفعاليات المميزة المخصصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي.