تابع الان خبر السعودية تدين توغل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتدعو لتحرك دولي عاجل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات توغل متواصلة داخل قطاع غزة، معتبرةً أن هذه الاعتداءات تمثل استمرارًا للجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسط غياب أي تحرك فعلي من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وشددت الوزارة على خطورة استمرار النهج الدموي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضد سكان القطاع، مؤكدة أن ما يحدث يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأبرياء ويعمّق المأساة الإنسانية المتفاقمة. ودعت السعودية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات حازمة وسريعة توقف آلة القتل والتجويع والتهجير القسري التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما أكدت الرياض أن الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لضمان وقف جميع أشكال الإبادة الجماعية والتهجير القسري في غزة، وحماية المدنيين، والعمل على إرساء سلام عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.