بيلا حديد تنشر صورًا من المستشفى وتعتذر عن غيابها الفترة الأخيرة

بيلا حديد مريضة وتوثق يومياتها بالمستشفى عبر إنستغرام

إصابة بيلا حديد بمرض لايم من سنوات طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - اعتاد الجمهور أن يرى عارضة الأزياء العالميةفي كامل أناقتها، وفي أوج توهجها، ولكن هذا ما لم يحدث أمس، حيث نشرتعبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بانستغرام، مجموعة صور وهي في المستشفى مريضة، ويبدو عليها الألم الشديد وكذلك الحزن الذي بدا واضحًا على ملامح وجهها.— People (@people)لم تذكر بيلا حديد، البالغة من العمر 28 سنة، شقيقة عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، 30 سنة، أي معلومات حول سبب دخولها المستشفى، وكانت إحدى الصور وهى جالسة على السرير ويبدو عليها الإعياء والحزن، وصورة أخرى ويدها متصلة بمحاليل، وتضع جهاز الأوكسجين، وصورة ثالثة وهي بالمستشفى تشاهد التلفاز وتأكل البيتزا، مما يفسر أنها جلست بالمستشفى مدة تخطت الساعات القليلة.وأرفقتأيضًا صورًا لحديقة خارجية، وصورًا لعائلتها وأصدقائها يزورونها. وعلقتعلى إحدى الصور قائلة: "أنا آسفة لأنني أغيب دائما، أحبكم جميعا".وتكهن البعض أن سبب دخولها المستشفى؛ إصابتها السابقة بمرض لايم.للمزيد ما هو مرض لايم؟ وما هي أعراضه المبكرة والعلاج المتاح؟تم تشخيص إصابةبالمرض في عام 2012، إلى جانب والدتها يولاندا حديد وشقيقها أنور حديد. وأعلنت عن إصابتها بمرض لايم المناعي عام 2023، وقالت حينها إنها عانت من هجمة شديدة على مدار 100 يوم، وشاركت جمهورها صورًا لها أثناء مرحلة تعافيها، وصفتها بأنها الأكثر "إيجابية" بين صورها خلال رحلة المرض.وكتبت في منشور على موقع إنستغرام في ذلك الوقت: "الطفلة التي عانت ستكون فخورة جدًا بي عندما كبرت لأنني لم أستسلم".وأضافت: "أنا ممتنة لأمي لأنها احتفظت بجميع سجلاتي الطبية، وبقيت بجانبي، ولم تتركني أبدًا، وحمتني، ودعمتني، والأهم من كل ذلك، صدقتني خلال كل هذا".وكانت قد تحدثت عارضة الأزياء لأول مرة لمجلة PEOPLE من قبل، عن معاناتها من مرض لايم، وقالت: "الحياة ليست دائمًا كما تبدو في الخارج، الجزء الأصعب من هذه الرحلة هو الحكم عليك من خلال مظهرك بدلاً من دعمك".

