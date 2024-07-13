منتخب إسبانيا.. أرقام قياسية منتظرة أمام انجلترا في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة انجلترا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والذي يقام على الملعب الأولمبي في مدينة برلين الألمانية.

وكان منتخب إسبانيا قد فاز على فرنسا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي يورو 2024 وهي نفس النتيجة التي فازت بها انجلترا على هولندا في الدور ذاته.

ويبحث منتخب اسبانيا على اللقب الرابع في تاريخه ببطولة كأس أمم أوروبا بعد التتويج في 3 نسخ سابقة في أعوام 1964، 2008، 2012، بينما لم ينجح منتخب انجلترا طوال تاريخه الكروي في التتويج بالبطولة القارية ولم يصل إلى المباراة النهائية سوى في النسخة الماضية التي أقيمت على أراضيه وخسر اللقب أمام ايطاليا.

أرقام وإحصائيات تنتظر منتخب إسبانيا ضد إنجلترا

فازت إسبانيا بآخر 3 نهائيات في البطولات الكبرى، حيث فازت ببطولة أوروبا في عامي 2008 و2012، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2010، ولم يفز أي منتخب أوروبي في أربع مباريات نهائية متتالية في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية من قبل.

أصبحت إسبانيا على بعد هدف من لاعب آخر لتصبح أول فريق في تاريخ المسابقة الأوروبية مع ( 10) هدافون مختلفون في البطولة الواحدة بعد تسجيل أهداف ألفارو موراتا، فابيان رويز، داني كارفاخال، فيران توريس، رودري، نيكو ويليامز، داني أولمو، ميكيل ميرينو ولامين يامال،

سجلت إسبانيا 13 هدفًا في بطولة يورو 2024، وهي على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للأهداف في نسخة واحدة من البطولة (14 هدفًا لفرنسا في 1984).

يتساوى ألفارو موراتا صاحب الثمانية أهداف مع سيسك فابريجاس في عدد الأهداف ويمكن أن يحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف في تاريخ اليورو لإسبانيا.

يمكن أن يصبح ناتشو (34 عامًا و178 يومًا) أو خوسيلو (34 عامًا و103 يومًا) أكبر هداف سنًا في نهائي المسابقة الأوروبية، متقدمًا على ليوناردو بونوتشي (34 عامًا و71 يومًا) الذي فعل ذلك لإيطاليا أمام إنجلترا في نهائي 2020.

يمكن لـ لامين يامال (17 عامًا، ويوم واحد) أن يصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا في نهائي المسابقة الأوروبية بهدف في مرمى إنجلترا، متقدمًا على بيترو أناستاسي (20 عامًا، 64 يومًا) الذي فعل ذلك لإيطاليا ضد يوغوسلافيا في نهائي 1968.

قد يصبح لامين يامال (17 عامًا، يوم واحد) أصغر لاعب يظهر في نهائي المسابقة الأوروبية، متقدمًا على ريناتو سانشيز (18 عامًا، 327 يومًا) الذي فعل ذلك مع البرتغال ضد فرنسا في نهائي 2016.