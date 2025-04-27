شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يودع مارسيل كولر ويتمنى له "حظ سعيد" بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وجه التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، رسالة وداع لمدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق عقب إعلان رحيله عن منصبه. ونشر معلول صورته مع كولر وعلق قائلا: "حظ سعيد وأتمنى لك الأفضل".

وشهدت الفترة الماضية توترًا في علاقة كولر مع بعض نجوم الأهلي، نتيجة تجاهله إشراكهم بشكل مستمر وعلى رأسهم على معلول.

في المقابل، حرص عدد آخر من اللاعبين على توديع المدرب برسائل عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام".

وكتب رامي ربيعة، مدافع الأهلي: "شكرًا لك أيها المدرب، وأتمنى لك التوفيق"، فيما عبر مصطفى شوبير، حارس المرمى، عن امتنانه بالتدرب تحت قيادته.

ووجه إمام عاشور رسالة إلى كولر قال فيها: "شكرًا لك على دفعي لتقديم الأفضل، وشكرًا لدعمك المستمر وثقتك في قدراتي".

كما نشر أكرم توفيق رسالة شكر لكولر عبّر فيها عن تقديره لدعمه الدائم وثقته في إمكانياته، بينما كتب وسام أبو علي رسالة مماثلة عبّر من خلالها عن امتنانه لما قدمه كولر منذ وصوله إلى النادي.

بدورهم، ودع كل من مصطفى العش، وكريم الدبيس، ومحمد هاني، ومروان عطية، المدرب السويسري برسائل مؤثرة عبر حساباتهم.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني ووكيله دينو لامبرتي من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، حيث ينص العقد على تقاضيه راتب شهري مايو ويونيو المقبلين، بقيمة 500 ألف دولار.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على شهر واحد فقط من قيمة العقد.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز