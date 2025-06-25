الامارات | فريق عربي جديد يغادر المونديال.. تشيلسي ينهي أحلام الترجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق الترجي التونسي بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد، ليصبح رابع فريق عربي يودع البطولة بعد الوداد المغربي والعين الإماراتي والأهلي المصري.

أحرز تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع عن طريق اللاعب توسين أدارابيويو.

وعزز زميله ليام ديلاب الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

واختتم مهرجان الأهداف لـ البلوز، تيريك جورج في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لـ تشيلسي.