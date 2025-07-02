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الامارات | الإسباني براداس "وحداوي" حتى 2029

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أحمد طارق - أبوظبي 0 تبليغ

  • الامارات | الإسباني براداس "وحداوي" حتى 2029 1/2
  • الامارات | الإسباني براداس "وحداوي" حتى 2029 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الإسباني الشاب أرناو براداس (19 عاماً) حتى 2029.

وقال الوحدة في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتم قيد براداس في فئة اللاعب المقيم في إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة استعداداً لموسم المحترفين الجديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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