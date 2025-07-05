الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخابات

فوجئ إداري سبق له العمل عضواً في مجلس إدارة أحد اتحادات الرياضات الفردية، برفض ناديه ترشيحه لانتخابات الاتحاد المقبلة. وبرر مقربون من الإدارة هذا القرار برغبة الإدارة في ترشيح إحدى المواهب الشابة، إضافة إلى أن الإداري لم يدعم خطط النادي في الفترة الماضية.

مساعدون

أبلغ مدرب نادٍ في دوري الدرجة الأولى إدارة النادي بحاجته إلى التعاقد مع خمسة مساعدين فنيين وإداريين، لمعاونته في التحضيرات للموسم المقبل، ضمن خطته الفنية والتكتيكية لإعداد الفريق.

تعاقد

يتعرض مدرب أجنبي يقود فريقاً في دوري المحترفين لضغوط شديدة من جانب مسؤولين في النادي لقبول التعاقد مع لاعب مواطن، بداعي أنه حرّ، ولن يتحمل النادي غير راتبه السنوي فقط، تحفظ المدرب على اللاعب يعود إلى ظهوره بمستوى متواضع في الموسم الماضي.

ضغط

يضغط لاعب أجنبي على إدارة ناديه الذي ينافس في دوري المحترفين للتعاقد مع لاعب من بلده نفسه، يزعم أنه يجيد اللعب في مركز الجناح، وهو المركز الشاغر الذي يبحث النادي تدعيمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

تصالح

طالبت إدارة نادٍ في دوري الدرجة الأولى المدير الفني ونجم الفريق بضرورة طيّ صفحة الخلافات التي حدثت بينهما في الموسم الماضي، والتصالح قبل بداية تحضيرات الموسم الجديد.

صفقة

توجّهت إدارة نادٍ في دوري المحترفين إلى لاعب أوروبي، تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، وطلبت منه ترشيح مدافع موثوق به للتفاوض معه.

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