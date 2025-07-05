الامارات | نتائج قرعة الموسم الجديد للدوري الإماراتي.. وكأس رابطة المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، مراسم قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات هادئة في الأولى من الدوري، حيث يفتتح حامل اللقب شباب الأهلي مشواره بمواجهة الظفرة.

وجرت القرعة في "مركز أبوظبي للطاقة" في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة بكافة أنواعها، والمزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، والمؤسسة الوطنية العملاقة التي باتت علامة بارزة في كل المجالات التي أضاءتها علامتها التجارية المميزة.

أقيمت القرعة باستخدام "تقنية الذكاء الاصطناعي" عبر برنامج OPEN AI، للموسم الثالث توالياً، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وراعت آلية قرعة الدوري الذكية، عدداً من المعايير من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي 2024 – 2025، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في نفس الإمارة، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في نفس المدينة في اليوم نفسه.

وأسفرت قرعة "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" عن مواجهات قوية في الدور الأول حيث يلعب في المسار الأول النصر مع البطائح ويلعب الفائز مع شباب الأهلي، بينما يلتقي الفائز من الشارقة مع دبا مع الفائز من العين وكلباء، أما المسار الثاني يلعب حامل اللقب الجزيرة مع الفائز من الوصل والظفرة، ويلتقي الفائز من الوحدة وعجمان مع الفائز من بني ياس وخورفكان.

في المقابل، شهدت قرعة دوري أدنوك للمحترفين تطبيق نظام غير مسبوق، بإجراء قرعة منفصلة لكل دور، إذ ستشهد الجولة غياب المواجهات الجماهيرية، حيث يلعب شباب الأهلي مع الظفرة وعجمان مع الوحدة ودبا مع الشارقة والعين مع البطائح وكلباء مع النصر وخورفكان مع الجزيرة والوصل مع بني ياس.

أما المواجهات القوية تبدأ في الجولة الثانية بمواجهتي شباب الأهلي مع الوحدة والشارقة مع الجزيرة، وفي الجولة الثالثة يلعب الوصل مع العين والجزيرة مع النصر، وفي الجولة الرابعة النصر مع شباب الأهلي، بينما تشهد الجولة الخامسة ثلاث مباريات بارزة هي شباب الأهلي مع العين والجزيرة مع الوحدة والوصل مع الشارقة، وعلى صعيد "ديربي دبي" يلعب الوصل مع النصر في الجولة السادسة.

أما بالنسبة إلى مباريات الدور الثاني، ستشهد الجولة الأولى من مرحلة الإياب مواجهات، الوحدة مع دبا والظفرة مع الشارقة وعجمان مع شباب الأهلي والنصر مع بني ياس والبطائح مع الجزيرة وكلباء مع العين والوصل مع خورفكان.



مباريات الجولة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي والظفرة

عجمان والوحدة

دبا والشارقة

العين والبطائح

كلباء والنصر

خورفكان والجزيرة

الوصل وبني ياس

مواجهات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المسار الأول:

النصر والبطائح – الفائز يواجه شباب الأهلي

الشارقة ودبا – العين وكلباء

المسار الثاني:

الوصل والظفرة – الفائز يواجه الجزيرة

الوحدة وعجمان – بني ياس وخورفكان