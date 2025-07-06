الامارات | مواجهات الدوري القوية تبدأ من الجولة الثانية.. وقرعة منفصلة لـ «الإياب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت رابطة المحترفين الإماراتية مراسم قرعة مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025-2026، التي أسفرت عن مواجهات هادئة في الجولة الأولى من الدوري، حيث يفتتح شباب الأهلي «حامل اللقب» مشواره بمواجهة الظفرة.

وجرت القرعة، أمس، في «مركز أبوظبي للطاقة» في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة بكل أنواعها، والمزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، والمؤسسة الوطنية العملاقة التي باتت علامة بارزة في كل المجالات التي أضاءتها علامتها التجارية المميزة.

وأقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» عبر برنامج OPEN AI، للموسم الثالث توالياً، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وراعت آلية قرعة الدوري الذكية عدداً من المعايير، من بينها الالتزام بالنزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي 2024 – 2025، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في الإمارة نفسها، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في المدينة نفسها في اليوم نفسه.

وأسفرت قرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» عن مواجهات قوية في الدور الأول، حيث يلعب في المسار الأول النصر مع البطائح، ويلعب الفائز مع شباب الأهلي، بينما يلتقي الفائز من الشارقة مع دبا مع الفائز من العين وكلباء، أما المسار الثاني فيلعب حامل اللقب الجزيرة مع الفائز من الوصل والظفرة، ويلتقي الفائز من الوحدة وعجمان مع الفائز من بني ياس وخورفكان.

في المقابل، شهدت قرعة دوري أدنوك للمحترفين تطبيق نظام غير مسبوق، بإجراء قرعة منفصلة لكل دور، إذ ستشهد الجولة غياب المواجهات الجماهيرية، حيث يلعب شباب الأهلي مع الظفرة، وعجمان مع الوحدة، ودبا مع الشارقة، والعين مع البطائح، وكلباء مع النصر، وخورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس.

أما المواجهات القوية ستبدأ في الجولة الثانية بمواجهتي شباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع الجزيرة، وفي الجولة الثالثة يلعب الوصل مع العين، والجزيرة مع النصر، وفي الجولة الرابعة النصر مع شباب الأهلي، بينما تشهد الجولة الخامسة ثلاث مباريات بارزة، هي شباب الأهلي مع العين، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع الشارقة، وعلى صعيد «ديربي دبي» يلعب الوصل مع النصر في الجولة السادسة.

أما بالنسبة إلى مباريات الدور الثاني، فستشهد الجولة الأولى من مرحلة الإياب مواجهات، الوحدة مع دبا، والظفرة مع الشارقة، وعجمان مع شباب الأهلي، والنصر مع بني ياس، والبطائح مع الجزيرة، وكلباء مع العين، والوصل مع خورفكان.