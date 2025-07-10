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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 10 - 7 - 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار الرياضية على الساحة.

موقف وسام أبو على ورحيله عن الأهلي فى ميركاتو الصيف

مازال موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي غامضاً بشأن الرحيل من النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في ظل عدم حسم رحيله حتى الأن ، ونستعرض في التقرير التالي أخر تطورات رحيل وسام والعروض المقدمة له.

مصدر بالزمالك: شلبي ونيمار يشاركان في التدريبات وتأجيل انضمام الصفقات الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي مصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" لا يزالان يشاركان في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول انتقالهما إلى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة لم تُحسم رسميًا حتى الآن، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

رغم العروض.. بتروجت يتمسك ببقاء حامد حمدان ويرفض التفريط بالقوام الأساسى

رفض مسئولو نادى بتروجت، التفريط في لاعبه الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من العروض القوية التي يتلقاها اللاعب في الفترة الحالية.

شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي ويشارك في جلسة تصوير تمهيدًا لانضمامه الرسمي للزمالك

يخضع الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي ، اليوم الخميس، للكشف الطبي داخل أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يختار استاد القاهرة ملعب رئيسي.. والسلام بديل للمباريات

حدد النادي الاهلي ملعب استاد القاهرة كملعب رسمي لاستضافة مباريات الفريق في الموسم المقبل 2025- 2026 وخوض مباريات الدوري و دوري ابطال أفريقيا علي استاد القاهرة كملعب رئيسي.

الزمالك يختار ملعب استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بديل للمباريات

حدد نادي الزمالك ملعب استاد القاهرة كملعب رسمي لاستضافة مباريات الفريق في الموسم المقبل 2025- 2026، وخوض مباريات الدوري والكونفدرالية علي استاد القاهرة كملعب رئيسي.

مجلس الإسماعيلى يتحدى حملة سحب الثقة ويدعو لعقد عمومية غير عادية

قرر مجلس نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، إسدال الستار على مساعى حملة سحب الثقة من المجلس ودعا إلى جمعية عمومية غير عادية 12 أغسطس المقبل، قبل أن تستكمل هذه الحملة العدد المطلوب لهذه الدعوة.