شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى: سعيد بتسجيل إسماعيل مسعود بمنتخب السلة.. ونعمل على تدعيم المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، نجاحه فى استخراج جواز سفر إسماعيل مسعود، اللاعب المصري المحترف فى الدوري الإسباني، لتدعيم صفوف منتخب السلة الأول الفترة المقبلة.

أكد مصيلحي أنه يعمل على تقديم كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، وتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين لديهم خبرات وتجارب خارجية، وكان من أبرزهم إسماعيل مسعود.

ووجه مصيلحي الشكر للجهات المسؤولة، على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر المصري للاعب، ما يتيح تواجده مع المنتخب الوطني بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة، وهو يعد إضافة قوية ومميزة للمنتخب المصري.

وأتم رئيس اتحاد كرة السلة أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، يسعى لإعداد كافة المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل، والاستفادة من جميع اللاعبين المصريين، المتواجدين بالخارج، من أجل اعادة منتخب مصر إلى منصات التتويج القارية والتي يغيب عنها منذ سنوات.