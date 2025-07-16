شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: لا مفاوضات مع كارلوس فينسيوس واللاعب خارج حسابات النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر داخل نادي الزمالك وجود أي مفاوضات مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينسيوس لاعب فولهام السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن النادي لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب، مشددًا على أن فينسيوس ليس ضمن قائمة الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف أن الزمالك يركز حاليًا على تدعيم مراكز بعينها، وأن إدارة النادي اقتربت من إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة ببعض الصفقات التي تستهدف دعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

فى ذات السياق وعلى مستوى الميركاتو الصيف، أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.