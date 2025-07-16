الامارات | ريفيرا يضع بصمته الأولى بعد يومين من انضمامه إلى الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع اللاعب الأرجنتيني، جيرونيمو ريفيرا، بصمته الأولى مع نادي الوحدة، عقب يومين فقط من انضمامه إلى الفريق، حيث أسهم في فوز «العنابي» بأولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي المقام في ألمانيا، بتغلبه على فريق جيبينباخ الألماني بأربعة أهداف من دون رد، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وسجل أهداف الوحدة كلّ من بيرناندو فولها، وعمر خريبين، وجيرونيمو ريفيرا، وعبدالله حمد، في مباراة ظهر فيها الفريق بأداء هجومي قوي، إلى جانب انضباط تكتيكي واضح تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، في أولى مواجهاته الودية خلال المعسكر الأوروبي.

ودخل الوحدة اللقاء، الذي أُقيم أول من أمس، بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع: روبين فيلب، ولوكاس بيمنتا، وساشا إيفكوفيتش، وجوجا، بينما لعب في خط الوسط الثلاثي جادسوم دا سيلفا، وبيرناندو فولها، ولوكاس فييرا، وقاد الهجوم كلّ من راداس، وبراهيما ديارا، وعمر خريبين.

في المقابل، شهد اللقاء مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق، في إطار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني، للوقوف على جاهزية العناصر كافة، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين خلال فترة الإعداد.

ويواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية ضمن معسكره المقام في ألمانيا، وسط تركيز كبير من الجهازين الفني والإداري على رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكانت شركة نادي الوحدة لكرة القدم أعلنت تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني الشاب جيرونيمو ريفيرا (21 عاماً) حتى 2029، السبت الماضي، قبل أن يشارك، أول من أمس، للمرة الأولى مع الفريق، إذ تم قيده في فئة اللاعب المُقيم ضمن إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة، ونشرت شركة الكرة الوحداوية تصريحات أدلى بها اللاعب الأرجنتيني على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أعرب خلالها عن سعادته بالانضمام إلى الوحدة، وقال: «سعيد بالانضمام إلى فريق كبير مثل الوحدة، حيث تُمثّل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرتي»، مضيفاً: «أدرك حجم الطموحات هنا، وأنا مستعد للعمل بكل جد لأكون على قدر الثقة، إذ أمامنا تحديات كثيرة، وأعد الجماهير بأنني سأبذل كل ما لدي لأترك بصمتي في موطن الأبطال».

. عقْد اللاعب الأرجنتيني الشاب جيرونيمو ريفيرا (21 عاماً) مع الوحدة يستمر حتى 2029.