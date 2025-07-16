الامارات | منتخب الإمارات يخسر أمام البحرين في «دولية وليام جونز» لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منتخب الإمارات لكرة السلة، إلى الخسارة أمام نظيره البحريني بفارق ست نقاط بنتيجة (71-77)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة في بطولة "وليام جونز" الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ 44 في الصين وتمتد حتى 20 يوليو الجاري.

ولم يستثمر لاعبو الإمارات نقطة التفوق الواضحة على صعيد نسب النجاح عن الرميات الثلاثية البالغة 33.3%، مقارنة بنسبة نجاح عن هذه الرميات للبحرينيين اقتصرت على 22.2%، بعد أن نجح البحرينيين في نيل تفوقهم على صعيد نسب نجاح التسجيل تحت سلة الخصم وعن الرميات الثنائية بلغت 42.6% مقارنة باكتفاء لاعبي الإمارات بنسبة نجاح اقتصرت على 39.1%،

وعرف المنتخب البحريني كيفية حسم اللقاء لصالحه بنيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (24-9 و21-17)، فيما فرط المنتخب الوطني بفرصة العودة بنتيجة المباراة رغم نيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (20-15 و25-17).

وتعد الخسارة امام البحرين، الخامسة على التوالي للمنتخب الوطني في "وليام جونز" التي استهلت 12 يوليو الجاري، بعد تعثر "الأبيض" أمس الثلاثاء بصعوبة أمام ماليزيا بفارق نقطة واحدة (87-88)، وسبقها الخسارة أمام كل من قطر (74-80)، وأستراليا (72-81)، و"الصين تايبيه أ" بواقع (73-88).

ويستكمل المنتخب الإماراتي اليوم، مبارياته في البطولة، بلقاء منتخب اليابان، ويتبعه يوم غد بمواجهة منتخب (الصين تايبيه ب)، قبل الخلود للراحة يوم السبت، واختتام مشواره يوم الأحد المقبل بلقاء حامل اللقب فريق "سترونغ غروب" الفلبيني.

