الامارات | برشلونة يقترب من ضم راشفورد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشفت تقارير صحفية أن النادي بات قريباً من التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا أتلتيك»، فإن برشلونة تقدّم بعرض رسمي لضم راشفورد بنظام الإعارة، مع إمكانية التعاقد معه نهائياً بعد نهاية فترة الإعارة، في ظل مفاوضات جارية بين الناديين لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وذكرت الصحيفة أن راشفورد عبّر في أكثر من مناسبة عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة، ما يُسهّل عملية الاتفاق.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يتدرّب حالياً بشكل منفصل عن زملائه في مانشستر يونايتد، وسط تقديرات تشير إلى اقتراب رحيله عن النادي الذي نشأ فيه، وسجّل بقميصه 138 هدفاً خلال 426 مباراة رسمية.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة، البرتغالي ديكو، قد عبّر في مايو الماضي عن إعجابه بمهاجم مانشستر يونايتد، مشيداً بقدراته الهجومية خلال تصريحات لإذاعة «راديو كتالونيا 1»، وذلك بعد أن خسر راشفورد القميص رقم 10 لصالح الوافد الجديد ماتيوس كونيا.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة في ظل حاجة المدرب الألماني هانسي فليك لتعزيز خط الهجوم، خاصة بعد فشل النادي في ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو، ورفض ليفربول التخلي عن الكولومبي لويس دياز، عقب وفاة زميله ديوجو جوتا في حادث مأساوي.

في المقابل، يواصل مانشستر يونايتد تعزيز صفوفه هذا الصيف، بعد ضم المهاجم البرازيلي كونيا والظهير الأيسر دييغو ليون، واقترابه من التعاقد مع الكاميروني برايان مبومو من برينتفورد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 6 ملايين كحوافز.

ويُعد راشفورد أحد خمسة لاعبين أبلغوا إدارة مانشستر يونايتد برغبتهم في خوض تجربة جديدة هذا الموسم، ما يعزز فرص انتقاله المرتقب إلى كامب نو في الأيام القليلة المقبلة.