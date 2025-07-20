الامارات | بوجاتشار يمنح «الإمارات للدراجات» الفوز الثاني في طواف فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجم فريق «الإمارات – إكس آر جي» للدراجات الهوائية، تادي بوجاتشار، فوزه الثاني على التوالي في طواف فرنسا 2025، بعد تألقه في المرحلة الثالثة عشرة من سباق الزمن الفردي، أول من أمس، ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق يتجاوز أربع دقائق عن أقرب منافسيه، الدنماركي جوناس فينغيغارد.

واختار بوجاتشار خوض المرحلة باستخدام دراجة الطرق طراز Colnago Y1Rs بدلاً من الدراجة المخصصة لسباقات الزمن، ليؤكد من خلال هذا الخيار تفوقه على مختلف المنافسين، ويصبح أصغر دراج في التاريخ يحقق 21 فوزاً مرحلياً في طواف فرنسا، كما رفع رصيده إلى 30 فوزاً في مراحل الطوافات الكبرى.

وسجّل بوجاتشار خلال صعوده نحو قمة «بييراغود» أعلى متوسط سرعة تجاوز 23 كيلومتراً في الساعة، متفوقاً على فينغيغارد بـ36 ثانية عند خط النهاية، ليعزز الفارق بينه وبين البلجيكي ريمكو إيفينيبول، صاحب المركز الثالث، إلى أكثر من سبع دقائق.

كما واصل زميله البريطاني آدم ييتس تقديم مستويات مميزة، محتلاً المركز الثامن في المرحلة، في وقت يتوقع أن يضطلع فيه بدور مهم في دعم بوجاتشار خلال المراحل الجبلية المقبلة.

وقال بوجاتشار في تصريحات صحافية عقب السباق: «أنا سعيد للغاية، كان سباق الزمن هذا يمثل علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي منذ شهر ديسمبر، وكنت أرغب في أن يكون كل شيء مثالياً. الفريق قدّم أداء رائعا، خاصة في اللحظات الحاسمة، ليجعل كل شيء على أعلى مستوى ممكن».

وأضاف: «بدأت يومي بشكل جيد مع صباح هادئ وتحضيرات مثالية، كنت أهدف لتقديم كل ما لدي من البداية حتى النهاية، حاولت الضغط على الدواسات بأقصى طاقتي، وكدت أن أنفجر في النهاية، لكن رؤية التوقيت عند القمة منحتني دفعة إضافية لأنني علمت أنني كنت على وشك الفوز».