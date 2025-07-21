الامارات | 5 وجوه جديدة في قائمة المنتخب قبل معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني كوزمين قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي في النمسا استعدادا لمباراتيه أمام كل من عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 ، علما أن المنتخب يستعد لخوض معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من 25 الجاري حتى السادس من أغسطس المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين 29 لاعبا هم: خالد عيسى وعلي خصيف وحمد المقبالي وعدليي محمد وأريك دي مينيريس ، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا ، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب, علي صالح لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هانت ، نيكولاس خيمينيز، غاستون سواريز ، ماجد حسن، يحيى نادر, يحيى الغساني، فابيو دي ليما ، ليثيري سيلفا, كايو لوكاس، برونو أوليفيرا الفارو أولفيرا وكايو كانيدو.

وضمت القائمة لأول مرة كل من روبن فيليب ونيكولاس خيمنيز وغاستون سواريز وريتشارد أوكونور وإريك دي مينيزس