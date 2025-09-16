ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على جاهزية الدولة المصرية بخطط واضحة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء المصري إن هناك استعدادات تشمل مختلف أجهزة الدولة والوزارات لمواجهة أي سيناريوهات محتملة للأوضاع، مؤكدا أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وتساءل رئيس الوزراء المصري قائلا: السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة خلال الفترة الحالية في ظل العملية الموسعة لإسرائيل في القطاع، هو ماذا لو اندفع الفلسطينيون نحو الحدود المصرية؟

جاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، خلال لقاء مع رؤساء هيئات تنظيم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في قطاع غزة.

وأكد مدبولي على أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات ومواجهة هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع هذا الأمر حال حدوثه.

وأشار مدبولي إلى أن “إسرائيل الكبرى” كمخطط مزعوم يهدف إلى توسيع النفوذ الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة مستندا إلى تقارير إعلامية وتحليلات سياسية عن خطط إسرائيلية لاحتلال غزة كاملة أو تهجير سكانها، مؤكدا أنه تتم متابعة ودراسة كل شيء بدقة، لوضع خطط مواجهة مختلفة للتعامل مع هذا الأمر.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن وجود خطط طوارئ لوزارات الصحة والتموين وغيرهما من أجهزة ووزارات الدولة المصرية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في حال حدوث أي مستجدات.

وأكد مدبولي على أن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، مشددا على أن ضرورة الوعي الجمعي المصري بأن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل، وضرورة أن يكون هناك دائما استمرار في التماسك الداخلي بين كل مفاصل الدولة وعلى رأسها المواطن المصري، وأن يكون واعيا بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

روسيا اليوم