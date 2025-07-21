الامارات | منتخب الإمارات يحصد فضيتين في بطولة العالم لأولمبياد المدارس للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب الإمارات المدرسي ميداليتين فضيتين في منافسات الفردي لفئتي الفتيات تحت 18 سنة، والشباب تحت 16 سنة، في النسخة الأولى من بطولة العالم لأولمبياد المدارس للغولف، التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم،

وجاءت هذه المشاركة الناجحة بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللذين شهدا المنافسات، وشاركا الوفد الإماراتي فرحة التتويج، في تأكيد على دعم القيادة للرياضة المدرسية، وتشجيع الأبطال الصاعدين منذ المراحل المبكرة.

في فئة الفتيات تحت 18 سنة، قدّمت اللاعبة الإماراتية آسيا سليم أداءً لافتًا واستثنائيًا، وتمكنت من حصد الميدالية الفضية بعد مشوار تنافسي قوي ضد نخبة من أبرز اللاعبات الدوليات.

أما في فئة الشباب تحت 16 سنة، فقد أبدع لاعب الإمارات ألكسندر ديمتري، ونجح في تحقيق الميدالية الفضية بعد سلسلة من المواجهات الحماسية، التي عكست مهاراته العالية وانضباطه الذهني.