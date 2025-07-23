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الامارات | «محاربي الإمارات للفنون القتالية» تنطلق في أبوظبي اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة»، بمنافسات النسخة العربية والإفريقية الـ61، والدولية الـ62، على مدار يومين في «سبيس 42 أرينا»، بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة من 20 دولة، يتنافسون في 24 نزالاً بمختلف الأوزان والفئات.

تنظم البطولة «بالمز » بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن أسبوع «أبوظبي للتحدي».

تتضمن منافسات النسخة العربية والإفريقية 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة، بينما تشهد منافسات النسخة الدولية، غداً، 12 نزالاً، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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