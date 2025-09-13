كوب الكاكاو للطفل مع صباح العودة للمدارس.. انتبهي لآثاره الجانبية

فوائد مشروب الحليب بالكاكاو للصغار:

الحليب بالكاكاو مصدر غني بالكالسيوم

تابع فوائد كوبٍ من الكاكاو

شرب الكاكاو يُسبب السعادة

الكاكاو يُسبب السعادة

الكاكاو يقوي الذاكرة

منبّه طبيعي

الكاكاو يُحسن البشرة

الكاكاو يحمي الجسم

الكاكاو غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم

نصائح للحصول على أفضل فائدة

كوب من الكاكاو الخام باللبن

استخدمي الكاكاو الخام غير المحلى؛ لتجنب السكر الزائد. قدّمي المشروب كوجبة خفيفة أو جزء من وجبة الإفطار. تأكدي من أن طفلك لا يعاني من حساسية تجاه الحليب أو الكاكاو قبل تقديم المشروب. اجعلي هذا المشروب جزءاً من النظام الغذائي لطفلك للحصول على فوائده الصحية المتعددة بطريقة لذيذة ومحببة، فالكاكاو مع الحليب يُعتبر مشروباً مغذياً ومفيداً للأطفال؛ حيث يُعزز نموهم الصحي، يقوي عظامهم، ويدعم صحتهم العامة.

نصائح هامة عند تحضير المشروب:

فتاة سعيدة ومشرب الكاكاو باللبن بين يديها

فوائد شرب الكاكاو قبل النوم.. لا تفوتك!

الآثار الجانبية لشرب الكاكاو قبل النوم

مراهقة تتناول كوباً ساخناً من الكاكاو واللبن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - يُعتبر كوب الكاكاو عادةً صباحية ترتبط لدى الأطفال بعودة المدارس ومتعة تذوق طعم الشوكولاتة المحبب، إلى جانب احتواء الكاكاو على فيتامينات توفر للأطفال العديد من الفوائد الصحية؛ فهو يعزز وظائف الدماغ والذاكرة، ويدعم نمو العظام والأسنان، كما يزود الجسم بالطاقة اللازمة، ويحسن الحالة المزاجية بفضل الكربوهيدرات والمواد الطبيعية الموجودة في الكاكاو، ومع ذلك فهناك آثار جانبية على كل أمّ تفاديها قبل تقديم المشروب لطفلها كل صباح أو حتى عند المساء.لمزيد من التفاصيل كان اللقاء والدكتورة نهاد القاضي أستاذة الصحة العلاجية؛ لتوضيح، وكيفية الحصول على أفضل فائدة منه، إلى جانب فوائد شربه قبل النوم، مع شرح لبعضٍ من آثاره الجانبية.الحليب مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د، وهما ضروريان لنمو الأسنان وتقوية العظام وزيادة كثافتها، بجانب تعزيز صحة الأسنان وحمايتها من التسوس، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.بعض الآباء يتجنبون إعطاء أطفالهم الكاكاو؛ لاعتقادهم أن تناوله يسبب تسوس الأسنان، والحقيقة أن الكاكاو يعمل على تقليل وجود البلاك، وتنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، سيقلل من فرص التسوس، ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان.عندما يفتقر الطفل إلى الطاقة – وقت المذاكرة- أو يبدأ التعب في الظهور، فإن كوباً من الكاكاو يمكن أن يجعله يشعر بالانتعاش، ويمنحه دفعة سريعة من الطاقة للعودة إلى مهامه.الكاكاو يحتوي على الكربوهيدرات التي توفر طاقة سريعة للأطفال، مما يساعدهم على البقاء نشيطين خلال اليوم، وتحسين أدائهم البدني والذهني في المدرسة أو أثناء اللعب، بجانب الحفاظ على مستويات الطاقة دون الشعور بالإرهاق.الكاكاو يحتوي على المغنيسيوم، الذي يلعب دوراً مهماً في دعم صحة الجهاز العصبي للطفل.يساعد في تحسين التركيز والانتباه.دعم وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة.تقليل التوتر والقلق لدى الأطفال.بفضل احتواء الكاكاو على الألياف، فهو يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال؛ حيث يساهم في:تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، تعزيز صحة الأمعاء عن طريق تحفيز نمو البكتيريا النافعة.إذا كان طفلك يعاني من فقدان الشهية، فإن مشروب الكاكاو مع الحليب قد يُحفّز شهيته بفضل طعمه اللذيذ والمحبب.يحتوي على عناصر ومواد تؤثر على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية المختلفة داخل جسم الطفل، هذه العناصر تشمل هرمونات السيروتونين، وتساعد في إعادتها إلى مستوى جيد، الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص مفيدة للغاية لتحسين مزاج الطفل.يُنصح بتناول الطفل لكوب من الكاكاو باللبن قبل النزول للمدرسة؛ لأنه يلعب دوراً حيوياً في تحفيز الذاكرة في الدماغ من خلال وجود مركبات الفلافونويد في عناصره، ما يقوم بتعزيز فوري للدورة الدموية داخل الجسم، ويساعد في دعم تطوير وظائف الدماغ عند الأطفال.عندما يتم الجمع بين شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة بشكل فعال، فإنها توفر التوازن المناسب لمركبات الفلافونويد من الأخيرة وتقليل استهلاك الكافيين من الأولى، وهذا يفيد الطفل.إذا كان طفلك يعاني من مشاكل متعلقة بالجلد أو ليس لديه بشرة صحية، فإن تناول الكاكاو يمكن أن يساعد في استعادة الجلد الصحي مرة أخرى، دون التسبب في أي حب الشباب.تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو دوراً رئيسياً في العناية بأي جذور حرة داخل جسم الطفل ومنعها من إتلاف الجسم داخلياً.تعتبر الشوكولاتة الداكنة خياراً صحياً من قبل الكثيرين، وذلك ببساطة بسبب وجود العديد من المعادن مثل السيلينيوم والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وغيرها الكثير، مما يجعلها جزءاً من تكوينها.اختاري مسحوق الكاكاو الطبيعي، فهو غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد، على عكس مسحوق الكاكاو المعالج الذي قد يفقد بعض فوائده.تجنبي إضافة الكثير من السكر للمشروب، واحرصي على اختيار أنواع الكاكاو غير المحلاة لتقليل الآثار السلبية للسكر.تناولي المشروب باعتدال، مع مراعاة ممارسات النظافة وغسل الأسنان، لتجنب مشاكل الأسنان.قد يقلل الحليب من امتصاص بعض العناصر الغذائية الموجودة في الكاكاو، لذا من الأفضل استهلاك الكاكاو أحياناً بشكل منفصل للحصول على أقصى فائدة.الاستعداد للنوم مع فنجان ساخن من الكاكاو أو الشوكولاتة، عادة يعشقها الصغار والكبار لما تحوي من فوائد، وإذا كان الطفل يشعر بالقلق أو التوتر بعد يوم دراسي شاق، فإن شرب الكاكاو قبل النوم يمكن أن يساعد جسمه على التخلص من تلك الحالة والنوم بشكل أفضل، ففي دراسة حديثة وجد أن مشروب الكاكاو باللبن يساعد على النوم والتخفيف من الأرق؛ لأنه يمتلكُ خواصّ تمكنّه من تقليل آثار القلق.في المقابل فإن شرب الكاكاو قبل النوم بكمية كبيرة قد يؤدي لبعض الآثار الجانبية بسبب الكافيين الموجود فيه، مثل: العصبية، وزيادة التبول، والأرق، وسرعة ضربات القلب.وفي هذا الشأن تختلف حساسية أجسام الأطفال للكافيين، على الرغم من أن الكاكاو يحتوي على الكافيين بنسب قد لا تصل لدرجة التحفيز العصبي.عليكِ تقديم مشروب الكاكاو النقي قبل النوم، فقد يساعد الطفل على التعامل بشكل أفضل مع القلق والتوتر والنوم بشكل أعمق، كما يجب الانتباه إلى أن إضافة الحليب قد تقلل من امتصاص بعض الفوائد الموجودة في الكاكاو، ويُنصح باختيار مسحوق كاكاو طبيعي مع نسبة سكر قليلة لتعظيم الفائدة.