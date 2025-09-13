نجم Eternal Love يرحل فجأة… لحظاته الأخيرة قبل سقوطه من المبنى تثير التّساؤلات

توفّي الممثّل والمغنّيّ الصّيني “يو منغلونغ”، نجم مسلسل نتفليكس الشّهير “Eternal Love”، عن عمر ناهز السّبعة والثّلاثين عامًا بعد سقوطه من مبنى، وفق ما أكّدته شركته.

وفاة “يو” المفاجئة تركت جمهوره في مختلف أنحاء آسيا غارقًا في الحزن، إذ نعاه الآلاف عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ باعتباره واحدًا من أبرز نجوم الصّين.

وُلد “يو” منغلونغ عام ١٩٨٨ في منطقة ميدونغ بالصّين، واشتهر بدوره في الدّراما الرّومنسية-الخياليّة “Eternal Love” عام ٢٠١٧ الّتي حقّقت أكثر من خمسين مليار مشاهدة خلال ثمانية عشر شهرًا فقط. وقبلها، اكتسب قاعدة جماهيريّة واسعة بدوره في الدّراما التّاريخية على الإنترنت “Go Princess Go”.

وفي بيان مصوَّر نشرته شركته على منصّة Weibo، جاء: “ببالغ الحزن نعلن أن نجمنا المحبوب “منغلونغ” سقط من المبنى وفارق الحياة في الحادي عشر من سبتمبر. الشّرطة استبعدت أيّة شبهة جنائيّة. نأمل أن يرقد بسلام، وأن يتحلّى أحبّاؤه بالقوّة.”

مع ذلك، بدأت تكهّنات عبر الإنترنت بشأن ما حدث في لحظاته الأخيرة. وبحسب منشور من حساب صحفيّين مطاردين (جرى حذفه لاحقًا)، فقد توفّي “يو” في بكّين بعد سقوطه من شقّة أحد أصدقائه. وأفاد المنشور أنّ النّجم قضى ليلته مع خمسة أو ستّة أصدقاء، قبل أن يغلق على نفسه غرفة ضيوف عند الثّانية فجرًا. وعند مغادرة أصدقائه للشّقة في السّادسة صباحًا، لم يجدوه، ليكتشفوا جثّته في الطّابق الأرضي. أحد السّكّان الّذي كان يتمشّى مع كلبه هو من أبلغ الشّرطة الّتي استبعدت بدورها أيّة شبهة جنائيّة، مؤكّدة أنّ التّحقيقات ما زالت جارية.

بدأت مسيرة “يو” الفنّيّة عام ٢٠١٠ بمشاركته في برنامج المواهب التّلفزيونيّ “Super Boy”، ثم عاد إليه عام ٢٠١٣ ليفوز بمرحلة بكين ويحلّ ضمن العشرة الأوائل. وفي العام نفسه أصدر أول أغنية منفردة بعنوان “Just Nice”، لتبدأ مسيرته الموسيقيّة. كما أصدر لاحقاً ألبومه الأوّل “Toy” عام ٢٠١٥.

نال شهرة واسعة بتمثيله شخصيّة الأمير التّاسع في “Go Princess Go”، لكن الانطلاقة الحقيقيّة جاءت مع دوره كشخصيّة “باي تشين” في “Eternal Love” الّذي جعله اسمًا مألوفًا في الصّين وفتح أمامه أبواب العالميّة. بعد نجاحه الكبير، شارك في عدّة مسلسلات منها: “Xuan-Yuan Sword: Han Cloud”، و”Legend of the White Snake”، و”Who’s Not Rebellious Youth”.

ولا تزال التّحقيقات مستمرّة حول ملابسات وفاته، لكنّ السّلطات الصّينيّة شدّدت على عدم وجود أيّة أدلّة تشير إلى جريمة.