14 صيحة جمالية تخطف الأضواء في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2026

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - لليوم الثالث على التوالي، يواصل أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2026 تأكيد مكانته كمنصة عالمية تستعرض ليس فقط أحدث التصاميم، بل أيضاً أبرز الصيحات الجمالية التي ترسم ملامح صيف 2026. فقد شاهدنا تنوعاً لافتاً بين المكياج المشرق بألوان زاهية، والمكياج الطبيعي الذي يرتكز على بشرة متوهجة، إلى السموكي الذي يؤطر العيون بجاذبية كلاسيكية متجددة. أما تسريحات الشعر، فتنوعت بين المموجة والمرفوعة بأسلوب كلاسيكي وعصري في آن، كما جاءت بعض الإطلالات أكثر جرأة مع تسريحات شعر مبتكرة، لتثبت أن الشعر عنصر أساسي في صياغة صورة المرأة العصرية. ولم تغب الأظافر عن دائرة الضوء، حيث برزت ألوان مناكير بدرجات مختلفة، لتضيف لمسة مستقبلية آسرة، تناسب الإطلالات النهارية والرسمية على حد سواء.

بهذا المزيج الجمالي المتنوع، قدّم أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2026، صورة جمالية متكاملة تلهم المرأة لاستلهام إطلالات صيفية جريئة وأنيقة، تعكس شخصيتها وتواكب أحدث خطوط الموضة العالمية.

صيحات المكياج الأكثر رواجاً لصيف 2026 من أسبوع نيويورك للموضة

قدّم أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، صيحات جمالية آسرة، جمعت بين الألوان الحيوية، واللمسات الكلاسيكية المتجددة، والابتكارات التي تواكب روح المستقبل. من الظلال الوردية والبرتقالية المشرقة إلى المكياج الدخاني بلمسته الكلاسيكية، وصولاً إلى الإطلالات الاستثنائية التي اعتمدت الرموش الملونة والظلال الخضراء. أما الشفاه، فتنوعت بين اللمسات الطبيعية النيود وأحمر الشفاه القوي، الذي عاد ليؤكد مكانته كرمز للثقة والأنوثة. ولم تغب البشرة عن هذا المشهد، حيث ركزت العروض على المكياج المضيء والبشرة المتوهجة كقاعدة أساسية للجمال العصري.

ظلال العيون الوردية تهيمن على مكياج ربيع وصيف 2026

من عرض كولينا سترادا Collina Strada- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الثالث من أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، لفتتنا صيحة مكياج العيون الملون بظلال وردية التي برزت في عرض دار كولينا سترادا Collina Strada، حيث تحوّلت العيون إلى مساحة فنية تنبض بالجرأة والأنوثة. اعتمد خبراء التجميل على تدرجات الوردي الزاهي والمشرق التي امتدت من الجفن إلى محيط العين، لتخلق هالة لونية غير تقليدية تمنح النظرات لمسة عصرية مرحة.

ظلال العيون البرتقالية تضيء مكياج صيف 2026

من عرض انشانتر Enchanteur - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار انشانتر Enchanteur، خطفت صيحة العيون الملوّنة بظلال برتقالية الأنظار بجرأتها ودفئها. عبر اعتماد درجات البرتقالي المشرقة التي انسابت على الجفون بانسيابية أنيقة، لتمنح العيون بريقاً مشمساً يعكس حيوية الموسم. هذه الظلال لم تُعتمد فقط كلمسة لونية عابرة، بل جاءت مكثفة وبارزة لتجعل العين مركز الجاذبية في الإطلالة. ومع البشرة الدافئة والشفاه النيود الناعمة، توازن المكياج بين القوة والنعومة، مقدّماً للمرأة العصرية خياراً جمالياً يعكس الثقة والتفرّد.

المكياج الدخاني يسيطر على إطلالات أسبوع نيويورك للموضة

من عرض غريس لينغ Grace Ling- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خطفت صيحة المكياج السموكي الأضواء في عرض دار غريس لينغ Grace Ling خلال أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، بجاذبيتها المتجددة، حيث تدرّجت الظلال الداكنة حول العينين بانسيابية دقيقة، لتعكس قوة وحضوراً لافتاً على المنصة. هذا المكياج لم يقتصر على الأسود فحسب، بل تخللته لمسات وردية ناعمة عزّزت العمق وزادت من جرأة النظرات. ومع مكياج البشرة المضيء ، والشفاه النيود البسيطة، برزت العيون كالعنصر الأبرز في الإطلالة، لتؤكد أن المكياج الدخاني ما زال أحد أكثر الصيحات استمرارية في عالم الموضة.

صيحة ظلال العيون الخضراء والرموش الملونة تسرق الأضواء

من عرض برايفيت بوليسي Private Policy- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من الصيحات الجمالية الجريئة التي لفتتنا في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، صيحة الظلال الخضراء والرموش الخضراء في عرض دار برايفت بوليسي Private Policy.، حيث ظللت الجفون بتدرجات الظلال الأخضر البارد والمشرق في آن، لتضيء العيون وتُبرز عمق النظرة بأسلوب فني خارج عن المألوف. أما الرموش الملونة باللون الأخضر، فجاءت لتكسر القواعد الكلاسيكية، مضيفة بعداً مبتكراً يواكب روح المستقبل.

أحمر الشفاه القوي يضيء إطلالات صيف 2026

من عرض ماريا ماكمونوس Maria McManus- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار ماريا ماكمانوس Maria McManus خلال أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، تصدّر أحمر الشفاه الصارخ واجهة الجمال لهذا الموسم. فقد اختيرت الدرجات الحيوية، وعلى رأسها الأحمر القوي، لتكون محور التركيز، حيث منحت الشفاه قوة وجاذبية لا يمكن تجاهلها. هذا الاختيار أعاد التأكيد على أن الألوان الجريئة تبقى دائماً أيقونية في عالم المكياج، تضيف لمسة من الثقة والأنوثة لكل إطلالة. ومع اعتماد بشرة طبيعية متوهجة وظلال عيون ناعمة، تم إبراز الشفاه كالعنصر الأساسي الذي يضيء الوجه ويعكس شخصية المرأة العصرية

مكياج البشرة المشرقة يضيء ملامح العارضات في صيف 2026

من عرض كايت بارتون Kate Barton - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أما في عرض دار كايت بارتون Kate Barton ضمن أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، تميّزت الإطلالات بجاذبية خاصة مع صيحة مكياج البشرة المتوهجة مع لمسات ناعمة تبرز إشراقة طبيعية من الداخل، واعتماد الهايلايتر بأسلوب متقن يمنح الوجنتين والأنف بريقاً ناعماً يعكس الضوء بلمسة راقية. ومع الشفاه اللامعة بدرجات النيود، والحواجب الطبيعية المصقولة، اكتملت الإطلالة بأسلوب أنثوي عصري يلائم أجواء صيف 2026. هذه الصيحة مثالية للمرأة التي تبحث عن تألق طبيعي يعكس نضارة بشرتها.

صيحات تسريحات الشعر في أسبوع نيويورك للموضة ربيع وصيف 2026

لم تقتصر الإطلالات في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، على الأزياء المبهرة فحسب، بل امتدت لتتجه نحو تسريحات الشعر التي أبهرت الحضور وحملت توقيعاً جمالياً جريئاً وملفتاً. هذا الموسم، برزت تسريحات متنوّعة تجمع بين الكلاسيكية المتجددة واللمسات المبتكرة، لتمنح المرأة العصرية خيارات متعددة تليق بمختلف إطلالاتها.

تسريحة الكعكة المشدودة تتجدد بروح عصرية في صيف 2026

من عرض غريس لينغ Grace Ling - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من أبرز ما لفت الانتباه هذا الموسم عودة تسريحة الكعكة المشدودة التي برزت في عرض دار غريس لينغ Grace Ling خلال أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026. جاءت الكعكة مشدودة إلى الخلف بأسلوب مبتكر يبرز ملامح الوجه ويمنحه مظهراً مصقولاً يعكس قوة الشخصية والجرأة العصرية. تعدّ هذه التسريحة خياراً عملياً وراقياًـ يلهم المرأة لاعتمادها في المناسبات الرسمية وحتى الإطلالات اليومية المتجددة.

تسريحة الغرة الستارة تتصدر صيحات الشعر العالمية في أسبوع نيويورك 2026

من عرض ماريا ماكمونوس Maria McManus- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خطفت الغرة الستارة الأضواء في عرض دار ماريا ماكمانوس Maria McManus ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، كأحد أبرز اتجاهات تسريحات الشعر لصيف 2026. فقد جاءت بمظهر شبابي عصري، يجمع بين الجرأة والأناقة، بفضل قصّتها المتساوية التي تنسدل على الجبهة لتؤطر ملامح الوجه بلمسة فنية متجددة.

تسريحة الشعر المالس... لمسة كلاسيكية متجددة لصيف 2026

من عرض أريا Area - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

برزت تسريحة الشعر المالس المسترسل بأسلوب طبيعي ولامع في عرض دار أريا Area، خلال أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، كإحدى الصيحات الجمالية الأكثر حضوراً، مؤكدة أن البساطة تبقى دائماً عنواناً للرقي. هذه التسريحة تجسّد توازناً بين العملية والنعومة، وهي مثالية للمرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة أنيقة وسهلة التصفيف في آن واحد.

تسريحة الشعر المموج تعكس حرية وأناقة في ربيع وصيف 2026

من عرض مايكل كورس Michael Kors- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أما في عرض دار مايكل كورس Michael Kors في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، برزت تسريحة الشعر الويفي كواحدة من أكثر الصيحات الطبيعية والجذابة لهذا الموسم. فقد جاءت بتموجات ناعمة وغير متكلفة تعكس حرية الحركة وتمنح الشعر مظهراً حيوياً مليئاً بالعفوية. هذه الإطلالة جسّدت جوهر الصيف، حيث التوازن المثالي بين الأناقة والراحة، مما يجعلها تسريحة عملية تناسب الإطلالات اليومية كما تناسب المناسبات الأنيقة.

صيحات الأظافر في أسبوع نيويورك للموضة ربيع وصيف 2026

برزت صيحات الأظافر في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، كجزء أساسي من إطلالات العارضات على المنصات. هذا الموسم، تنوّعت الصيحات بين الأظافر البسيطة الملوّنة بدرجات النيود الهادئة التي تجسد الأناقة الكلاسيكية، والأظافر الميتاليك البراقة التي عكست روحاً مستقبلية متجددة، وغيرها من التدرجات اللونية التي أضافت لمسة من الجرأة والأنوثة.

المناكير الأسود... لمسة درامية أنيقة تتألق في صيف 2026

من عرض ثيوفيليو Theophilio - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خطفت الأظافر الأضواء مع اعتماد المناكير الأسود كصيحة جريئة وأنيقة، في عرض دار ثيوفيليو Theophilio ضمن أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026. فقد جاءت الأظافر مصقولة بعناية مع لمسة لامعة زادت من حدتها، لتمنح الإطلالة قوة وعمقاً يعكسان شخصية المرأة العصرية التي تبحث عن التفرّد والثقة.

المناكير النيود يتجدد كأبرز اتجاهات الأظافر في أسبوع نيويورك للموضة

من عرض كيت بارتون Kate Barton- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

المناكير النيود، صيحة ناعمة لا تغيب عن صيحات الأظافر مهما اختلفت المواسم. وفي صيف 2026، برزت هذه الصيحة لتعكس مزيجاً مثالياً بين الرقي والبساطة، حيث جاءت الأظافر مطلية بدرجات فاتحة وناعمة تقترب من اللون الطبيعي، لتمنح اليدين مظهراً أنيقاً ومرتباً يليق بالمرأة العصرية التي تبحث عن لمسة أنثوية ناعمة دون مبالغة.

المناكير الميتاليك... صيحة درامية تعكس قوة وأنوثة المرأة العصرية

من عرض غريس لينغ Grace Ling- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من صيحات الأظافر الجريئة التي خطفت الأنظار في أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، صيحة المناكير الميتاليك الذهبي التي برزت في عرض دار غريس لينغ Grace Ling ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، فقد جاءت الأظافر الطويلة والمصقولة بلمعة ميتاليكية قوية تعكس الضوء بطريقة آسرة، لتمنح اليدين حضوراً استثنائياً يتناغم مع روح الجرأة.

المناكير النيود المزخرف يزيّن منصات نيويورك للموضة ربيع وصيف 2026

من عرض إنشانتر Enchanteur - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

وفي عرض دار إنشانتر Enchanteur ضمن أسبوع نيويورك للموضة لربيع وصيف 2026، برزت صيحة أنثوية لافتة، تمثلت في المناكير النيود المزخرفة. فقد طُليت الأظافر بلون النيود الطبيعي الذي يعكس البساطة والأناقة، ثم أضيفت عليها زخارف دقيقة ولمسات براقة منحتها بعداً إبداعياً يوازن بين النعومة والجرأة. هذا الاتجاه جاء ليؤكد أن الأظافر لم تعد مجرد تفاصيل صغيرة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الإطلالة الجمالية الكاملة.