قطر تنفي ادعاء إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت قطر، اليوم الخميس 11 أيلول 2025، صحة ما نقلته وسائل إعلام أميركية بشأن إعادة تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة.

وقال "مكتب الإعلام الدولي" لقطر في بيان، إن الادعاء الذي نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر مجهول وصفه بالمطلع، بأن الدوحة تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، "لا أساس له من الصحة".

وذكر البيان أن الادعاء "محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر نشر الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام".

وشدّد على أن "الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو".

وأشار البيان إلى أن "البلدين حرصا على مدار السنوات على دعم بعضهما البعض، وسيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، نقل عبر مصدرين وصفهما بالمطلعين، أن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أبلغ مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، بأن بلاده ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن، بعد هذا العمل الذي وصفه بـ"الخيانة"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة حماس بالدوحة، ما أثار إدانات إقليمية وعالمية واسعة، ودعوات لإقرار مسار رد جماعي، لردع إسرائيل.

المصدر : وكالات