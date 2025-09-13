تكنولوجيا: BOE تكشف عن شاشة IPS LCD جديدة مذهلة للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد شركة BOE Technology Group (المعروفة سابقًا باسم Beijing Oriental Electronics Group) واحدة من أكبر الشركات المصنعة لشاشات الهواتف الذكية وأكثرها إنتاجًا عالميًا، حيث تُعتبر من رواد صناعة شاشات LCD وOLED والشاشات المرنة.

كشفت الشركة مؤخرًا عن شاشة جديدة متطورة من نوع ADS Pro (IPS LCD) مخصصة للهواتف الذكية. تأتي الشاشة بقياس 6.74 بوصة وبدقة 2720 × 1224 بكسل، أي ما يعادل نحو 443 بكسل لكل بوصة، وهو ما يمنحها حدة عالية للغاية. كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير بين 120 هرتز و144 هرتز، لكن بشكل تدريجي عبر خطوات محددة مثل 30Hz، 60Hz، 90Hz، و120Hz/144Hz.

ولزيادة جاذبية هذا الابتكار، توفر اللوحة الجديدة سطوعًا كاملًا يصل إلى 1,500 شمعة، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالشاشات المماثلة. ووفقًا للتوقعات، ستبدأ هذه الشاشة المتقدمة بالظهور في الهواتف الاقتصادية ضمن فئة أقل من 150 يورو.

