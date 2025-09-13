تايلور سويفت ترفض الإدلاء بشهادتها في قضة بليك ليفلي وجاستن بالدوني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - النزاع القانوني القائم بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني، بسبب القضية التي رفعتها الأولى ضد الأخير تتهمه فيها بالتحرش أثناء تصويرهما فيلم It Ends With Us، لا يزال قائماً، وتايلور سويفت دخلت هذه الدائرة، على الرغم من أن القضية لا تمتّ لها بصلة، ولكنها طُلبت للإدلاء بشهادتها في المحكمة، فهل وافقت سويفت، أم امتنعت عن الإدلاء بشهادتها؟

تايلور سويفت ترفض الذهاب للمحكمة والإدلاء بشهادتها

بعد أن صرّح محامي جاستن بالدوني، يوم الخميس الماضي، بأنه طلب موافقة على أخذ إفادة تايلور سويفت في المعركة القانونية المحتدمة بينه وبين بليك ليفلي في أواخر أكتوبر، نظراً لالتزامات مهنية سابقة لها، فإن تايلور سويفت ترفض بشكلٍ قاطع الإدلاء بإفادتها، ولم تعلم إلا مؤخراً أنها ستُجرّ إلى القضية مجدداً.

وقد أكّد الفريق القانوني لـ سويفت أنها "لا تلعب دوراً جوهرياً" في القضية، وأنها لم توافق على الإدلاء بإفادتها، مناقضةً بذلك ادعاءات فريق بالدوني.

في رسالة قُدّمت إلى المحكمة يوم الجمعة، كتب محامي سويفت؛ دوغ بالدريدج، أن المغنية "لم توافق" على الإدلاء بشهادتها، وليس لها "أي دور جوهري" في القضية، وورد في الرسالة: "لم توافق موكلتي على الإدلاء بشهادتها، ولكن إذا أُجبرت على الإدلاء بشهادتها، فقد أبلغنا أن جدول أعمالها سيُتيح لها الوقت اللازم خلال أسبوع 20 أكتوبر إذا تمكن الطرفان من حل نزاعاتهما"، ولن تقدم المغنية إفادة في القضية، إلا إذا تمكن الفريق القانوني لبالدوني من إقناع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس ليمان بتمديد الموعد النهائي لها لتقديم شهادتها. ومن جانبها، يطالب محامي بليك ليفلي القاضي برفض تمديد الموعد النهائي، واتهمت بالدوني بالسعي إلى جرّ سويفت إلى دعوى قضائية؛ لإثارة ضجة إعلامية في هذه القضية.

ويأتي ذلك بعد أن ادعى محامي بالدوني، برايان فريدمان، أن سويفت وافقت على المثول للإدلاء بشهادتها، لكنها غير قادرة على ذلك حتى 20 أكتوبر؛ بسبب الالتزامات المهنية السابقة للسيدة سويفت.

تايلور سويفت في دائرة النزاع رغماً عنها

كان محامي جاستن بالدوني قد تقدم بطلب استدعاء تايلور سويفت للإدلاء بشهادتها في قضيته مع بليك ليفلي، حيث سعى مراراً وتكراراً إلى إشراك سويفت في هذه الدعوى القضائية. وأشار محامو ليفلي إلى أن فريق بالدوني قد سبق وتقدم بطلب استدعاء سويفت في مايو، قبل أن يسحب الاستدعاء لاحقاً، ويحاول الفريق القانوني لـ بالدوني إحياء مشاركة سويفت في اللحظة الأخيرة من دون استدعاء جديد أو تفسير مناسب.

كما أشاروا إلى أن سويفت ليست طرفاً في القضية، ويُفترض أن جدول أعمالها "حافل بالالتزامات المهنية لأشهر قادمة"، خاصةً مع استعدادها لإصدار ألبومها الثاني عشر في 3 أكتوبر.

