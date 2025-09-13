بطولة إسبانيا: ريال مدريد يخسر خدمات روديغر للإصابة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يغيب قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر عن فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم نحو شهرين بسبب إصابة في عضلة ساقه اليسرى، وفقا لتقارير صحافية صادرة الجمعة.

وتعرّض اللاعب البالغ 32 عاما، للإصابة خلال تدريبات الجمعة، ومن المقرر خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن صحيفة "آس" اليومية المحلية أشارت إلى أن الإصابة "خطيرة".

وأعلن "الملكي" في بيان له أن الفحوص أظهرت إصابة لاعبه "في عضلة الفخذ المستقيمة"، من دون تحديد مدة غيابه.

ولم يشارك الألماني المخضرم سوى في مباراة واحدة فقط في "لا ليغا" هذا الموسم.

وعانى روديغر من الإصابة في الموسم الماضي، لكنه رغم ذلك شارك في 55 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وتعاقد بطل أوروبا 15 مرة مع قلب دفاع إضافي هذا الصيف، الدولي الإسباني المولود في هولندا دين هاوسن (20 عاما) قادما من بورنموث الإنكليزي.

وأشارت تقارير إلى أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى للتعاقد مع قلب الدفاع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه من ليفربول بطل الدوري الإنكليزي، ربما في نهاية هذا الموسم.