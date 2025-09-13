«الإمارات للألمنيوم» و«التمكين الحكومي» توقعان شراكة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، اتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي لتوفير فرص عمل لأكثر من 200 مواطن ومواطنة في برامج التدريب الصناعية ضمن أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقَّع الاتفاقية كل من إبراهيم ناصر، وكيل وزارة التمكين الحكومي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال حفل إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم الذي أُقيم في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالطويلة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإلحاق المواطنين الإماراتيين المسجلين لدى دائرة التمكين الحكومي والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، في برامج التدريب الوطنية الصناعية التي تقدمها أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى السنوات الخمس المقبلة. تمثل أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة استراتيجية تم إطلاقها في سبتمبر 2025 بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني في القطاع الصناعي لدعم النمو المستقبلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع الصناعي في الدولة.

ويتماشى إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مع الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار»، ويعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من شغل وظائف فنية وتشغيلية. وسيخضع الملتحقون الجدد لبرامج تدريبية تمتد على 12 شهراً لتشمل الجوانب النظرية والعملية في الأكاديمية، إضافةً إلى التدريب الميداني في مواقع العمليات التشغيلية، على أن يتم توظيفهم في الشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.