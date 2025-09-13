رئيس الدولة ومحمد بن راشد ينعيان حسين خانصاحب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب، مؤكداً أنه أسهم في نهضة الإمارات، وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية. وكتب سموه عبر منصة (إكس) أمس: «رحم الله رجل الأعمال حسين خانصاحب وأسكنه فسيح جناته، أسهم في نهضة الإمارات وسعى في أعمال الخير والعطاء من خلال مشاريعه المجتمعية والإنسانية، خالص العزاء والمواساة إلى أسرته».



كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رجلَ الأعمال حسين عبدالرحمن خانصاحب، وكتب سموه عبر منصة (إكس) أمس: «تعازينا القلبية لأسرة رجل الأعمال الراحل حسين خانصاحب.. أحد أهم رواد الأعمال في الإمارات والذي تأسست شركتهم منذ العام 1935… كان رائداً في مشاريع البنية التحتية.. وما يخلد ذكره أنه كان رائداً في المشاريع المجتمعية والإنسانية والخيرية.. له جهود في بناء مساكن الأسر المتعففة ومساكن الأيتام والمراكز الصحية وغيرها.. وهذا ما يبقى.. وهذا ما يرفع قيمة أي إنسان ويخلد ذكره واسمه في ذاكرة الوطن.. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان».

وقد توفي، أول أمس، رجل الأعمال حسين عبدالرحمن خانصاحب، الذي يعد أحد رواد الأعمال الذين أسهموا في تطوير البنية التحتية في الدولة، وكانت له جهود بارزة في مجال العمل الخيري والإنساني.